مال وأعمال

أصدرت إحدى هيئات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» يوم الخميس الماضي الموافق 29 أغسطس 2019 حكم نهائي ملزم لطرفيه يقضي ببطلان جميع التعاقدات بين الشركة المحتكمة والشركة المحتكم ضدها في موضوع خاص باتفاقية اكتتاب في أسهم شركة تطوير عقاري بالمنطقة الغربية من مملكة البحرين، وألزمت الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي للشركة المحتكمة مبلغ الاكتتاب الذي استلمته يقارب 15 مليون دولار.وصرح أحمد نجم الأمين العام لـ «دار القرار» بأن «وقائع الدعوى التحكيمية تتلخص في أن المحتكمة - شركة مساهمة بحرينية مقفلة - استلمت في يناير 2007 عرضاً من المحتكم ضدها - شركة مساهمة بحرينية عامة للاكتتاب في أسهم شركة تدير مشروع تطوير عقاري كبير يقع في المنطقة الغربية من مملكة البحرين، وهو عبارة عن شراء أرض بهدف تطوير البنية التحتية لها واقامة مباني عليها، أن الأرباح المتوقعة من الاستثمار في المشروع تبلغ نسبتها 82 في المئة بعد ثلاث سنوات، فوقعت معها اتفاقية اكتتاب بتاريخ 29 مارس 2007 ودفعت لها المبلغ كاملاً، ولكن بعد مضى أكثر من عشرسنوات تبين للشركة المحتكمة أن المشروع لم ينفذ منه سوى نسبة ضئيلة جداً». وأضاف بأن «الشركة المحتكم ضدها قد دفعت بعدم اختصاص دار القرار وهيئة التحكيم لنظر النزاع بادعاء من القول إن الاتفاقية الموقعة بينهما ليست نهائية.

