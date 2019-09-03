مال وأعمال

أصدر اتحاد العقاريين تقريراً جديداً برعاية كل من شركة العقارات المتحدة وشركة مباني، حول اسعار «الاراضي المنسقة، تناول خلاله مقارنة بين اسعار متر الهواء للاراضي الاستثمارية وكلفة التطوير، وأسعار متر الهواء للشقق في المواقع المختلفة في الكويت والاسواق المحيطة.

وقال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس أن التقرير اعتمد على جمع بيانات عن مئات من معاملات أسعار الاراضي من بيانات وزارة العدل المنشورة على موقعها الالكتروني، حيث تم تصنيف قطع الاراضي الفضاء إلى 4 فئات بحسب جاذبيتها في جميع مناطق الكويت.

وأضاف أن الفئات الأربع توزعت على النحو التالي:

1- المواقع الاكثر تميزاً، وهي المطلة على البحر ولها مداخل كثيرة من الطرق السريعة، وقريبة من الخدمات، وهي الفئة الاقل بين إجمالي الاراضي.

2- المواقع المتميزة، وهذه الاراضي لا تطل مباشرة على البحر، لكنها تقع على شوارع رئيسة وتتميز بامكانية وصول جيد إلى الطرق السريعة.

3- المواقع الجيدة، وهذه الفئة ليس لها واجهة بحرية بشكل عام ولكنها تتمتع بمداخل ومخارج جيدة، وقريبة من العديد من الخدمات.

4- المواقع العادية، والتي لا تتمتع بواجهة بحرية، وتفتقر إلى مخارج ومداخل جيدة على الطرق وإلى توافر الخدمات.

وقال الدويهيس أن التقرير كشف عن أن تسعير أي قطعة أرض معروضة للبيع في الكويت يكون على أساس سعر المتر لكل متر مربع من مساحة الارض، إلى جانب المساحة المسموح بالبناء فيها، لذا فإن السعر قد يكون مرتفعاً في مدينة الكويت (مثلاً) لأن مسطح البناء المسموح به للاراضي به للاراضي الاستثمارية في مدينة الكويت يبلغ 400%، بينما يبلغ معامل مسطح البناء خارج مدينة الكويت 250%، ومن ثم يمكن تسعير قطعة أرض استثمارية في منطقة السالمية التي يبلغ معامل مسطح البناء فيها 250% بمبلغ 2000 دينار للمتر، في حين يتم تسعير قطعة ارض أخرى في حولي لها نفس المعدل بمبلغ 1500 دينار، حيث أن السالمية تعتبر موقعاً أكثر تميزاً مقارنة بمنطقة حولي، ولهذا فإن السعر الاعلى له ما يبرره.

وفيما تناول التقرير بالتفصيل كذلك إجمالي كلفة تطوير المتر الهواء في مناطق مختلفة بالمتر المربع من مساحة معامل مسطح البناء، فإن الجزء الاخير من التقرير تطرق إلى مقارنة لأسعار شقق التمليك في الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والمدن العالمية الاخرى، ليتبين ان الكويت تميزت بأن أسعارها كانت الاقل بين مجموعة من دول المنطقة والعالم، حيث تراوح سعر المتر في الموقع الاكثر تميزاً بين 1900 و2000 دينار للمتر في الكويت.

