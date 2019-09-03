مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 47 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في أغسطس الماضي.

وأضافت «التجارة» في بيان صحافي ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 8 شركات عقارية وشركة صرافة و5 شركات مجوهرات، وتضمنت أمرا بإلزام 13 شركة عقارية و3 شركات صرافة و15 شركة مجوهرات و شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون، بالإضافة إلى أمر بتقديم تقرير لشركة عقارية.

وذكرت ان «غسل الأموال» استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 27 شركة عقارية وشركتا صرافة و4 شركات مجوهرات وشركة تأمين. وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 56 ترخيصا موزعة على 36 شركة عقارية و شركتي صرافة و12 شركة مجوهرات و 6 شركات تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 100 مراقب لـ69 شركة عقارية وشركة صرافة و30 شركة مجوهرات.

وبينت أنها أصدرت 31 تقريرا للرقابة الميدانية شملت 3 شركات عقارية و10 شركات صرافة و 18 شركة مجوهرات.

