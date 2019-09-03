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أعلنت زين عن شراكتها الاستراتيجية للحملة التوعوية التثقيفية المُواكبة للعام الدراسي 2019-2020 للعام الثاني على التوالي، وهي الحملة التي تُنظّمها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية وتستهدف جميع المراحل الدراسية وتضم العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية التي ستمتد على مدار العام الدراسي الجديد.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في فعاليات حفل افتتاح المعرض المُصاحب للحملة، والذي أُقيم في مجمع الأ?نيوز بحضور مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد الكندري ومدير إدارة الإعلام الأمني العقيد ناصر بوصليب، بالإضافة إلى حضور مسؤولي زين ومجموعة من قياديي وممثلي وزارة الداخلية.

وأوضحت زين أن شراكتها الاستراتيجية لهذه الحملة التوعوية التثقيفية للسنة الثانية على التوالي تأتي تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تحرص من خلالها على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية، وذلك لتبنّي مختلف المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع وتُسهم في نمائه، لاسيما فيما يتعلّق بتوعية وتثقيف فئة الأطفال والشباب الذين يشكّلون مُستقبل الوطن.

وبينت الشركة أن دعمها لبرنامج الحملة سيستمر على مدار العام الدراسي الجديد 2019-2020، وهي تستهدف جميع المراحل الدراسية، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، وحتى المرحلة الجامعية، وترتكز على خمسة عناصر أساسية: الثقافة المرورية، والتوعية بآفة المُخدّرات والمؤثرات العقلية، وحماية الأحداث وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، والتعريف بالجرائم الإلكترونية وحدود الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز القيم في المجتمع للتعاون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز الولاء للوطن.

وأضافت زين أن المعرض الذي يُقام في مجمع الأ?نيوز في الفترة من 2-4 سبتمبر الجاري يهدف بشكل رئيسي إلى نشر الثقافة المرورية والأمنية للجمهور من خلال مجموعة من الفعاليات التوعوية التي تساهم في إيصال الفكرة بشكل مبتكر، وذلك لزيادة الثقافة القانونية والأمنية والمرورية لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والسائقين، وزرع روح المواطنة والمسؤولية منذ الصغر، وتوطيد العلاقة بين رجل الأمن وأفراد المجتمع، كما سيقوم ضباط مُتخصصون بشرح القواعد المرورية مع إقامة مسابقات خاصة للأطفال.

وفي إطار شراكتها مع وزارة الداخلية، رعت زين في شهر يونيو الماضي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات للعام الثاني على التوالي، والتي أتت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يُصادف 26 يونيو من كل عام، حيث هدفت إلى نشر التوعية حول الأنواع المختلفة للمخدرات والتعريف بمخاطرها وطرق مكافحتها، وذلك لتوعية الشباب بهذه الآفة الخطيرة وآثارها على المجتمع.

