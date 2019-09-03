مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في العشرين من أغسطس الحالي عن أسماء الرابحين في السحب الأول لحملته الترويجية الجديدة مع برنامج اللآلئ عند استخدام بطاقات الاهلي المتحد الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق والذي أقيم في المقر الرئيسي للبنك تحت إشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز طارق فؤاد العلي بالجائزة الأولي والتي تقدر بـ 500،000 نقطة، وفاز باسل يعقوب الغانم بالجائزة الثانية وتقدر بـ 250،000 نقطة، وفاز عدنان محمد القلاف بالجائزة الثالثة وتقدر بـ 150،000 نقطة.

وكانت حملة البنك الأهلي المتحد الترويجية بمناسبة موسم الصيف قد انطلقت في الثامن من يوليو الماضي وتستمر حتى التاسع من سبتمبر2019، وتم تصميمها بحيث تمكن عملاء البنك من الحصول على جوائز تصل إلى 500،000 نقطة مع برنامج مكافآت اللآلئ، والتي يمكنهم استبدالها بتذاكر سفر مع طيران الكويتية، الخليج او القطرية ومن المنتظر أن يقام السحب الثاني في هذه الحملة في 12 سبتمبر 2019.

وبهذه المناسبة أفاد رانجان سن مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي في بيان صحافي: أن البنك يولي أهمية خاصة لعملائه من حملة البطاقات الائتمانية المتنوعة، و يحرص دائمًا على مكافأتهم، عبر منحهم العديد من الجوائز القيمة، من خلال الحملات الترويجية الجذابة التي يطرحها البنك.

وأضاف سن: تقديرا لعملائنا، فإننا سنواصل تقديم المزيد من العروض الجذابة لهم، ونسعى دائما لابتكار طرق جديدة وشيقة لجعل التسوق أكثر امتاعا وربحية لحاملي بطاقات البنك الأهلي المتحد الائتمانية أو السحب الآلي.

ولفت سن إلى نجاح اختيار هذا التوقيت لطرح هذه الحملة «حيث يأتي بالتزامن مع موسم الصيف والإجازات والذي عادة ما يشهد حركة تسوق عالية من قبل العملاء، الأمر الذي دفع البنك إلى تعزيز قائمة مزايا ومكافآت بطاقاته الائتمانية للمستخدمين تشجيعاً لهم على الاعتماد عليها في عمليات تسوقهم بالنظر إلى ما تمنحه من مزايا وقيمة مُضافة.

