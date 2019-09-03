مال وأعمال

حقق بنك بوبيان إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسة إنجازاته بحصوله على علامة التوثيق الخاصة بحساب على تطبيق (واتس اب ) للأعمال، وهو ما يمنح البنك فرصاً أكبر للتطور من خلال استخدام هذا التطبيق المهم للتواصل مع العملاء على مدار الساعة وإزالة جميع العقبات التي تعترضهم في التواصل الى جانب الاجابة على جميع استفساراتهم ليكون بذلك من أوائل البنوك التي حصلت على هذه العلامة.

وقال المدير التنفيذي للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان خالد الشمري إن هذه الخطوة المهمة تؤكد المصداقية التي تتمتع بها حسابات البنك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي انطلاقاً من حرصه على التواصل مع جميع عملائه بصورة مستمرة وبطريقة احترافية.

وأضاف «منذ اطلقنا حسابنا على تطبيق واتس آب ونحن نتلقى يومياً مئات الرسائل النصية من العملاء سواء من أجل الاستفسار عن الخدمات والمنتجات أو لعرض مشكلة تواجههم، حيث يقوم موظفونا بأسرع وقت ممكن بتقديم المساعدة والرد على هذه الاستفسارات وحل المشكلات سريعاً.

وأكد الشمري ان تطبيق (واتس آب) كما هو معروف واحد من أهم التطبيقات على الهواتف الذكية الان كونه الافضل من حيث التواصل وكذلك كان بوبيان ومنذ سنوات من أوائل المؤسسات السباقة في استخدامه في أعمالها.

واوضح الشمري انه بالحصول على هذه العلامة فإن حساب بنك بوبيان على تطبيق واتسآب اصبح موثق بالمصداقية والحفاظ على سرية المحادثات ، وهو بمثابة شهادة من واتسآب نتيجة الثقة التي تتمتع بها العلامة التجارية لبنك بوبيان.

وأضاف انه سيتم اضافة معلومات اكثر عن بنك بوبيان تقريبا كتلك الموجودة على موقعه الالكتروني مثل العنوان وارقام الهواتف المهمة بالاضافة الى وصف طبيعة العمل وعنوان البريد الالكتروني وغيرها.

وقال الشمري انه سيتم مستقبلا ربط خدمة واتس آب مع خدمة مساعد (الشات بوت الخاص ببنك بوبيان) بحيث يتولى مساعد الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالعملاء وهو ما يأتي في اطار حرص البنك على تقديم اعلى مستويات من الخدمات الالكترونية.

يذكر ان خدمة مساعد الأولى من نوعها على مستوى الكويت التى يطرحها بنك كويتي ضمن تقنية إدارة الحوار والمحادثة تقنياً او ما يعرف باسم ( chatbot ) والتى تمثل شكلاً جديداً لإدارة العلاقات بين اي مؤسسة وبين العملاء الراغبين في الحصول على المعلومة بأسرع وقت وفي اي لحظة سواء كانوا في البلاد او في الخارج.

