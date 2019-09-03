مال وأعمال

اعلن بنك وربة عن تمديد الحملة لتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر ، التي تشمل عمليات بطاقات World ماستركارد ، فيزا Signature ، وفيزا Platinum ، حيث يحصل حامل أي من البطاقات المشمولة على نسبة استرداد %5 إضافية وبشكل تلقائي في حال كان إجمالي المشتريات 500 د.ك أو أكثر خلال الشهر.

وقال عبدالله الشعيل مدير إدارة أول الفروع في بنك وربة انه «في ظل سعينا الدؤوب إلى تطوير خدمات وحملات مبتكرة مصممة خصيصاً لتغطية متطلبات عملائنا مع الحرص الدائم على مستوى الأداء ونوعية الخدمة المطروحة؛ يقدم بنك وربة لعملائه المزيد من المميزات والفوائد أثناء سفرهم وتواجدهم خارج الكويت والفرصة السهلة لاسترجاع أكثر من 5% على المشتريات بالاضافة الى مميزات البطاقة الحصرية».

وأضاف: «مع توجه العملاء الحالي لاستخدام البطاقات المصرفية ومعيار الأمان في استخدامها في أي مكان في العالم بحيث توفر عليهم عناء حمل الأموال النقدية معهم أو تبديل العملات في المكان الذي يتواجدون فيه بالإضافة إلى الشعور بالأمان والطمأنينة أثناء استخدامها، ارتأى بنك وربة طرح هذه الحملة تلبية لحاجات العملاء وبنفس الوقت تمكنهم من استرداد مبالغ مالية نقدية مقابل مصروفاتهم. هذا ونعد عملاءنا الكرام بالاستمرار في اطلاق حملات ترويجية تعود عليهم بالمنفعة وتتلاقى مع تطلعاتهم».

هذا وفي خلال خمسة أيام عمل إثر انتهاء الشهر، سيتم احتساب المبلغ المسترد على مجموع عمليات البطاقة الرئيسة والرديفة ليتم بعدها إيداع المبالغ المسترجعة في حساب البطاقة الرئيسة للعميل. وتشمل هذه الحملة جميع البطاقات التي تم إصدارها قبل تاريخ 1 أغسطس 2019.

