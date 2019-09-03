مال وأعمال

شكلت امارة دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري لتحقيق التوازن في العرض والطلب بالقطاع، وتجنب تكرار المشاريع العقارية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «شكلنا اليوم في دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري برئاسة مكتوم بن محمد (نائب حاكم دبي) وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني».

وأوضح بن راشد، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن الهدف «ضبط ايقاع المشاريع العقارية»، مضيفا: «وجهنا بضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لجميع المشاريع العقارية الكبرى في الامارة للعشر سنوات القادمة».

يشار الى أن دبي تشتهر بمشروعاتها العقارية الكبرى، اذ تقام على أرضها العديد من المباني العقارية اللافتة، ومشروعات عقارية كبرى منها «برج خليفة» أطول ناطحة سحاب في العالم.

