آخر النهار

استعدادا لاستقبال الطاقات الشبابية مجددا ضمن العام الدراسي الجديد المقبل في كافة الأقسام الفنية، انطلقت التحضيرات في المعهدين العالي للفنون الموسيقية والدراسات الموسيقية التابعين لوزارة التعليم العالي.

وفي هذا الجانب أعرب عميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د. رشيد البغيلي في تصريح صحافي عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم والعالي د. حامد العازمي، ووكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية لمياء الملحم، والوكلاء المساعدين بوزارة التعليم العالي في الدعم وتذليل كافة العقبات أمام أبنائنا الطلبة في عامهم الدراسي القادم، متمنيا للطلبة عاما دراسيا مليئا بالنجاح والتفوق، لافتا إلى أن إدارة المعهد أتمت كافة التحضيرات وسخرت المتطلبات لاستقبال الطلبة في عملية التسجيل.

وشدد البغيلي الحرص على توفير الأرضية الخصبة للدراسة ورفع المستوى العلمي والفني الأكاديمي، وأيضا إقامة الأنشطة والورش الموسيقية التي تساهم في صقل وتنمية المواهب طوال العام الدراسي، ، منوها إلى إلى تشكيل فرق في عملية التسجيل ولجان متخصصة لاختيار القدرات.

وأشار البغيلي إلى أن مدة الدراسة في المعهد العالي للفنون الموسيقية خمس سنوات، السنة الأولى تمهيدية وأربع سنوات يحصل في نهايتها الطالب على شهادة «البكالوريوس» فنون موسيقية بحسب تخصصه، فيما مدة الدراسة في معهد الدراسات الموسيقية ثلاث سنوات يحصل الطالب في نهايتها على شهادة دبلوم دراسات موسيقية.

من جهة أخرى أعلنت إدارة المعهد العالي للفنون الموسيقية عن فتح باب التسجيل أمام الطلبة والطالبات لدراسة «البكالوريوس» للعام الدراسي المقبل إبتداء من يوم غدا الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر الجاري، مع التقيد في الشروط اللازمة في عملية القبول بالمعهدين وهي أن يكون المتقدم كويتي الجنسية أو من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي أو من أم كويتية مع إحضار ما يثبت ذلك، ويكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون قد أنقطع عن الدراسة بعد حصوله على المؤهل أكثر من عامين دراسيين، وألا يزيد العمر عن 24 عاما، اجتياز اختبار القدرات، التمتع في اللياقة الصحية.

وأضافت الإدارة أن على المتقدم للتسجيل تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وصور عنها شهادة الدراسة مصدقة من الجهات الرسمية، شهادة الميلاد، الجنسية للكويتيين، البطاقة المدنية، جواز السفر لغير الكويتيين على أن يكون به إقامة صالحة، أربع صور شخصية، شهادة حسن السير والسلوك من الجهة التي كان مقيدا بها.

وذكرت أنه سيتم فتح باب التسجيل في معهد الدراسات الموسيقية «قسم الثانوي» من الثالث إلى السادس من الشهر الجاري، وشروط القبول هي أن يكون الطالب أو الطالبة كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو أحد الوالدين يعمل بوزارة التربية، وأن يكون حاصلا على شهادة الصف التاسع أو ما يعادلها، وألا يكون قد أنقطع عن الدراسة بعد حصوله على المؤهل أكثر من عامين دراسيين، ألا يقل السن عن 13 عاما وألا يزيد عن 18 عاما، اجتياز اختبار القدرات، اللياقة الصحية، التفرغ للدراسة وألا يكون موظفا.

مع إرفاق المستندات الرسمية وصور عنها الجنسية للكويتيين، شهادة الميلاد، البطاقة المدنية لولي أمر الطالب، جواز السفر لغير الكويتيين على أن يكون به إقامة صالحة مع إحضار ما يثبت ذلك أن أحد الوالدين يعمل في وزارة التربية أو الأم كويتية، صور شخصية، شهادة حسن السير والسلوك في ملف الطالب أو الطالبة في المرحلة المتوسطة.

