آخر النهار

شاهدت وعن قرب، بث وتقديم مجموعة من البرامج التلفزيونية والإذاعية، خلال الفترة القصيرة الماضية.

وتلمست عن قرب روح الفريق والأسرة الواحدة التي تجمع أبناء هذا البرنامج أو ذاك، سواء في الإذاعة أو التلفزيون.

أسرة واحدة وفريق واحد وتعاون لا يحده حدود أو ضفاف، وحالة من التضامن والحوار والعطاء المشترك.

روح من التكامل، بين أفراد الفريق، ونحن هنا لا نخص برنامجاً دون سواه، بل نحن أمام لائحة طويلة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تظل تتميز بروح الفريق.. وروح التعاون والتكامل الفني والإبداعي.

ونحن هنا حينما نتحدث عن هذا الجانب، فإنما نرصد أولا مفردات الاستمرارية التي يشكل روح الفريق والأسرة رهانها.. ومنهاجها الأساسي.

كثيرة هي البرامج الإذاعية، وأيضا التلفزيونية التي تدهشك بفريقها وروحها وتكاملها وتعاونها، مهما كان هذا البرنامج كبيراً أو صغيراً، ومهما كانت أسرة البرنامج كبيرة.. أو صغيرة.. المهم هو نبض وروح المجموعة تظل سائدة.. وحاضرة ومتدفقة.

خلقت تلك الروح.. حتما قيادات تعرف جيدا أن الإعلام.. روح.

وعلى المحبة نلتقي

