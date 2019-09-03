آخر النهار

تعقد إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، برئاسة د. سامح مهران، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة والعشرين، وذلك في الخامسة مساء غد الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمجلس الأعلى للثقافة. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي يقام في الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر الجاري، ويشارك في دورته الـ 26 حوالي 179 عرضًا تمثل 68 دولة، منها 39 دولة أجنبية تقدمت بـ97 عرضًا وكانت أكثرها مشاركة هي دولة الهند التي شاركت بثمانية عروض، تليها اليونان والبرازيل وقد شاركتا بسبعة عروض لكل منهما.

يخصص المهرجان محوره الرئيس لمناقشة المسرح الإفريقي، وذلك من خلال ندوة فكرية تعقد على مدى يومين تستضيف كبار المسرحيين والنقاد والباحثين الأفارقة لمناقشة قضايا المسرح الإفريقي يصاحب الندوة مجموعة من العروض وتقدمت للمشاركة في هذا المحور 13 دولة أفريقية غير عربية من خلال 18 عرضًا يتم اختيار 5 منها لمصاحبة الندوة.

بلغت المشاركات العربية 87 عرضًا تمثل 16 دولة، وتصدرت تونس المشاركة بخمسة عشر عرضًا مسرحيًا إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.

وعلى صعيد الاستعدادات للدورة الجديدة للمهرجان كشفت إدارته عن شعار الدورة 26 ، والذي صممه الفنان مصطفى عوض، والذي استخدم فيه الألوان الساخنة التي تناسب استخدامه كبوستر دعائي يخطف الأبصار، كما وظف فيه مفردات اكسبته الإحساس الأفريقي بما يعبر عن المحور الرئيس لهذه الدورة. هذا ويمثل الكويت في المهرجان فرقة المسرح الكويتي بمسرحية «جزء من الفانية» تأليف مريم نصير واخراج عبدالعزيز النصار وبطولة عبدالله بهمن وحصة النبهان وعبدالله البلوشي وعبدالعزيز بهبهاني وكفاح الرجيب.

