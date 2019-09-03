آخر النهار

علق الفنان زكي فطين عبدالوهاب، على مواجهته لمرض السرطان، قائلًا: في الناحية الإيمانية الصعبة ببقا ثابت، عندي ثبات ورثته من أبويا، كان عنده مرض القلب وتعب الفترة دي، بس كان قابل الوضعية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية OnE، مساء امس الاول ، أن والده فطين عبد الوهاب، المخرج الراحل، كان متصالحًا مع إصابته بمرض القلب، مضيفًا: تقريبًا نفس الأسلوب هو كان مُدخن شره جدًا، قالهم هدخن، سيبوني أموت بطريقتي، كان متصالح معاه. وأوضح أن والده أصر على أن تكون الصورة أمامه قوية جدًا، متابعًا: كان بيشترط على أمي إني مشفهوش، وأول ما يشد نفسه يطلع ياكل ويتكلم.

وكان الفنان زكى فطين عبد الوهاب، أعلن إصابته بمرض سرطان الرئة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن نشر صورة له وعلق عليها قائلًا: أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة.

