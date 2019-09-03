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إصابة كيفن هارت بإصابات خطيرة في حادث سيارة


ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الممثل الكوميدي كيفن هارت دخل إلى المستشفى بسبب «إصابات خطيرة في الظهر» ناتجة عن تعرضه لحادث سيارة في كاليفورنيا يوم امس الاول.
وأبلغت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا شبكة سي بي إس لوس أنجليس الإخبارية أن الحادث وقع بعد أن فقد سائق هارت السيطرة على السيارة بليموث باراكودا موديل 1970 ما تسبب في انزلاقها من على منحدر في وقت مبكر من صباح الأحد.
وقالت شبكة «سي بي اس» إن بطل فيلم «نايت سكول» والسائق نقلوا إلى المستشفى ويعالجون من «اصابات خطيرة في الظهر».
وذكرت تقارير أن هناك راكبًا آخر أصيب بجروح طفيفة.
وقالت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا إن السائق لم يكن تحت تأثير الكحول.


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