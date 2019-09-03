وطن النهار

رفقا بكبار السن فهم يعيشون غربة الزمن، وغربة الفقد كونوا معهم لا عليهم ...!!! ارفقـوا بهم فـإنهم يعيشـون في زمن ليس بزمنهم ..

رفقا بكبار السن فهم طعم الحياة ووجودهم بيننا نعمة وخير فأصعب محطات الحياة أن ينفرد أحد من أهل جيل دون سواه بسبب رحيل الكل بالموت.. أو بسبب الإنفراد في بقعة نائية بسبب مرض أو غيره.

رفقا بهم إن ضاقت أنفسهم، فحياتهم لاتطيب الا مع سـربهم الذي يمثل جيـلهم، حيث تتوافق بالفطرة أمزجتهم وتتنافر مع أمـزجة الأجيال الأخرى..

تحملوا منهم كثرة كلامهم وانتقادهم المستمر، فـأنتم لا تعلمـون بماذا يشعرون، فمجالس الشباب قد لا تروق لهم.. لتباعد افكارهم .. حاولوا أن تخلقوا لهم اجواء تبعث السعادة بداخلهم... كرواية قصصهم واستذكار جميل ماضيهم.

تمر على الإنسان في فترات حياته أوقات عصيبة تكون أكثر احتياجاته أن يجد ناسه من حوله والذين يصبح لوجودهم بجانبه دور فاعل ومؤثر في التخفيف عليه من إحساسه بما يعصف به من ألم مرض أو كبر أو غير ذلك، إلا أن البعض لا يعي أهمية العطاء ولا يدرك حاجة قريبه المريض أو المسن إليه ربما اعتقادًا منه أن زيارته مضيعة لوقته وربما نتيجة لسوء التربية فيه، وربما لاعتقاده لأمر آخر وهو أيا كان الاعتقاد فإنه خطأ ويثبت صحة هذا الخطأ المسنون والعجزة أنفسهم.

إن دخول بعض المسنين والعجزة المستشفى فليس معنى ذلك اسوداد الحياة الدنيا بل ما زالت الحياة بخير وهناك العشرات من المسنين والعجزة والمرضى الذين يحيون حياة طبيعية هانئة مع ذويهم وكذلك هناك من أجبرتهم ظروفهم الصعبة على الإقامة بالمستشفى بسبب الكبر أو المرض لم ينقطع ذووهم عن زيارتهم ولا التواصل معهم بجوارحهم ودعائهم لهم بالشفاء وتوفير كامل احتياجاتهم وكما يقال إن للحياة ألوانها فالناس ألوان وهم في ألوانها درجات.

ولله الحمد والشكر إن كان الجفاء موجودًا في نطاق ضيق يتلاشى كما الدخان بفضل ما يجده المسنون والعجزة الذين جفاهم ذووهم من اهتمام الدولة التي تقدم لهم كامل الرعاية الصحية مجانًا وبفضل القلوب الطيبة التي يدفعها حب الخير للقيام بزيارات إلى المسنين وإن لم يكن لهم في الدار قريب وبفضل الرعاية التي يحظون بها من قبل العاملين بالدار نهمس في آذان البخلاء في عطائهم لذويهم من العجزة والمسنين إن الحياة لا تستقيم على حال واحدٍ ومثلما ترفض العطاء ستحتاج يومًا إلى من يعطيك وحينئذ لا تلعن ناسك إن كان الحصاد من جنس العمل.

يمثل جيـلهم، حيث تتوافق بالفطرة أمزجتهم وتتنافر مع أمـزجة الأجيال الأخرى..

تحملوا منهم كثرة كلامهم وانتقادهم.

