وطن النهار

يتقدم رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار ابراهيم طاهر البغلي ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن عبدالحسين محمد وجميع العاملين بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وجائزة البغلي للابن البار بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى 12 لصدور جريدة «النهار».

وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار ابراهيم طاهر البغلي ان جريدة النهار دأبت منذ أن ابصرت النور في 2سبتمبر من العام 2007 على تحري الصدق والامانة فيما تنشره وتتناوله بالتحليل الدقيق والقراءة المتأنية الرصينة.

واضاف البغلي بأن جريدة «النهار» نجحت بفضل الله تعالى ثم بجهود العاملين فيها وعلى رأسهم رئيس تحريرها د. عماد جواد بوخمسين وبثقة القراء في توجهاتها في ان تفي بما عاهدت عليه فنالت احترام كل المشارب والتيارات.

وقال البغلي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لا بد ان نشيد بكل القائمين على جريدة النهار في اهتمامهم بكبار السن والحث على بر الوالدين والدليل على ذلك تخصيص صفحة اسبوعية عن برالوالدين تحت مسمى «امي وابوي تاج راسي» بإشراف مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وكل الشكر والتقدير والعرفان وان تلك السطور لاتكفي عن التعبير ما في داخلي من حب واعتزاز لجريدة النهار والف مبروك عيدها 12والى الامام لخدمة الصحافة الكويتية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن عبدالحسين محمد ان جريدة «النهار» استطاعت أن تتبوأ مكانتها المرموقة بين الصحف المحلية والدولية بفضل الجهود المتميزة لأسرة جريدة «النهار» وعلى رأسهم رئيس التحرير د. عماد جواد بوخمسين وحرصهم على الموضوعية والحرفية الاعلامية.

وأشار علي حسن الى أن جريدة «النهار» دائما علامة بارزة تشهد على رقي الصحافة الكويتية ودلالة واضحة على الحياة الديموقراطية.

وأكد علي حسن بأن القائمين على جريدة النهار دائما يتعاونون مع ما تقوم به مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين من فعاليات وانشطة وتخصيص صفحة اسبوعية تحت مسمى امي وابوي تاج راسي كل الشكر والتقدير لجريدة النهار والف مبروك عيدها 12.

