وطن النهار

في فصل الشتاء، وبخاصة في الطقس العاصف، قد يؤدي التعرض إلى البرد لانخفاض حرارة الجسم تحت المستوى السليم (36.5 درجة مئوية) ولهايبوثيرميا حالة تنخفض فيها حرارة الجسم لتحت 35 درجة أو أقل، وهي حالة تؤدي إلى المس بأجهزة متعددة في الجسم وتعزز من خطر الوفاة.

في السن المتقدمة وفي صفوف المسنين يكون خطر التعرض للبرد ولانخفاض حرارة الجسم (هايبوثيرميا) مرتفع بشكل خاص وتكون خطورة انخفاض حرارة الجسم قائمة عند حدوث انخفاض طفيف بدرجة حرارة المحيط.

يزداد الخطر من البرد في السن المتقدمة بسبب دمج عوامل بدنية (فيزيولوجية) وسلوكية:

المسنون يشعرون أقل بالبرد في محيطهم، وتقل قدرتهم على موازنة وضبط حرارة جسمهم.

المسنون الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتناولون أدوية كثيرة هم الأكثر عرضة للبرد.

المسنون الذين يعانون من سوء تغذية هم أكثر عرضة للبرد.

المسنون يميلون إلى التقليل من شرب السوائل وإلى التعرض للجفاف في فصل الشتاء أيضاً.

قد يمكث المسنون بدون حركة في البيت وبملابس غير ملائمة لظروف الطقس.

في بعض الأحيان، هناك ميل لتقليص تدفئة البيت من أجل التوفير في نفقات التدفئة.

كلما كان لدى المسن عوامل خطورة شخصية وبيئية اكثر كلما زادت الخطورة. لذلك من المهم القيام بخطوات الوقاية التالية (كل توصية سيتم تفصيلها لاحقاً):

الحفاظ على عادات صحية سليمة الشرب، الأكل والنشاط البدني.

استشارة الطبيب المعالج بخصوص خطوات الحذر في صفوف الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة و/أو علاج بأدوية منومة/أدوية مهدئة.

التوجه لتلقي العلاج الطبي عند الاشتباه بانخفاض حرارة الجسم (هايبوثيرميا.).

اتخاذ بالغ الحذر بالنسبة للمسنين الذين يسكنون لوحدهم.

تدفئة ملائمة وتجنب التعرض إلى البرد

المحافظة على درجة حرارة ثابتة في غرف السكن بحدود 20-24 درجة مئوية. ننصح بشراء مقياس حرارة لقياس درجة حرارة الغرفة.

لكي تكون التدفئة ناجعة، ننصح بالاهتمام بإحكام سد منافذ البيت (الأبواب، النوافذ وما شابه). مع ذلك يجب الحفاظ على تهوية ملائمة لغرف السكن.

ننصح بالاهتمام برطوبة هواء ملائمة في الغرفة: تجنب الهواء الجاف جداً غير الرطب للتنفس وفي ذات الوقت تجنب الهواء الرطب جداً أيضاً الذي قد يسبب الأمراض.

يجب التأكد من سلامة أجهزة التدفئة في الشقة، من خلال الاستعانة بأفراد الأسرة وبمهنيين مختصين. يسري حظر تام على استعمال أجهزة تدفئة نفطية، التي تطلق أول أكسيد الكربون الذي قد يسبب فقدان الوعي.

إذا كانت هناك صعوبات اقتصادية بتمويل التدفئة، يمكن التوجه بطلب للمساعدة من خدمات الرفاه في منطقة السكن.

الحرص على ملابس دافئة ومريحة، من عدة طبقات، من اجل منع فقدان الحرارة، لكن أن تكون على نحو بحيث لا تقيد الحركة في البيت.

في الصباح، من المهم أن تكون الملابس دافئة نسبياً، لأن الجسم لا يكون نشطاً بعد بما فيه الكفاية (أيض منخفض).

في الليل، وقت النوم، يجب التغطية بغطاء ملائم، ارتداء ملابس دافئة، بما في ذلك جوارب. ننصح باستعمال شراشف فانيلا (أكثر تدفئة) والحرص على تدفئة الغرفة (بوسائل آمنة).

الامتناع عن الخروج في الطقس البارد أو العاصف. ننصح بمتابعة توقعات حالة الطقس والاستعداد بموجب ذلك.

في حالة وجود ضرورة للخروج من البيت، إضافة إلى معطف، ننصح باعتمار قبعة ولبس قفازات.

