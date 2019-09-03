وطن النهار

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد يتقدم رئيس وأعضاء مجلس ادارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار ورئيس اللجنة العليا وأعضاء اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن للطلاب والطالبات متمنين لكم التوفيق.

ومتسلحين بالثقة والطموح، متزينين بالخلق القويم؛ فأنتم الحاضر المتأهب، والمستقبل المنشود، والتاريخ الذي ستكتبونه بسواعدكم، بحروف من نور. كلنا أمل بأن تصلوا إلى مستوى تعليمي يليق بكويتنا الحبيبة ويضاهي دول العالم المتقدمة؛ لتسهموا في بناء حضارة زاخرة بالعلم والمعرفة.

متمنين لكم عاماً مباركاً مليئاً بالعطاء والعمل المثمر ، مفعماً بالأمل والنجاح، والنمو لمسيرتنا التعليمية في ظل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه والى سمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الصباح حفظه الله.