عربيات ودوليات

بيروت الوكالات: عاد الهدوء امس الى المناطق الحدودية بين اسرائيل ولبنان بعد تصعيد عسكري بين حزب الله وبين قوات الاحتلال استمر ساعات وسط دعوات دولية لضبط النفس.

وأكد مصدر أمني لبناني توقف القصف الاسرائيلي فيما أعلنت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي عودة الحياة الى طبيعتها في جميع المناطق الحدودية مع لبنان.

وعلى الرغم من تراجع التوتر ، يبقى احتمال حصول مواجهة جديدة بين حزب الله والجيش الاسرائيلي قائما. وبدا أن السكان يمارسون نشاطاتهم بشكل طبيعي. لكن بقيت آثار من تصعيد الأمس في المواقع التي وصلت اليها صواريخ أطلقها حزب الله، اذ يمكن رؤية حقول محترقة، بينما تمّ نصب حاجز تفتيش عسكري في منطقة أفيفيم.وفي الجانب اللبناني، سارت تظاهرات ليل الأحد احتفاء بهجوم حزب الله على آلية عسكرية اسرائيلية.

ودعت الأمم المتحدة عبر أمينها العام الى ضبط النفس في حين قالت فرنسا انها «تكثف اتصالاتها في المنطقة منذ 25 أغسطس بهدف تفادي التصعيد» وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها».

وتحدثت الصحف الاسرائيلية امس عن استمرار تأهب الجيش الاسرائيلي على حدود لبنان رغم الهدوء الحذر، تحسبا من «مفاجأة» قد يقدم عليها «حزب الله». وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن «العدو الاسرائيلي أطلق(صباح الاثنين) منطادا للتجسس مقابل منطقة العاصي في بلدة ميس الجبل المحاذية للأراضي المحتلة».

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان أنه اذا نجح الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في اقناع الجمهور اللبناني بأنه سجل «انجازا عسكريا» باصابة موقع الجيش الاسرائيلي، فعلى الأرجح سينتهي الأمر أما اذا تحول هذا الحدث الى سلاح سياسي ضده داخل لبنان، فانه قد ينحشر في الزاوية ويرتكب الخطأ الذي سيشعل حدود لبنان.

أما المحلل العسكري في «يسرائيل هيوم» يوءاف ليمور، فقال ان احتمال شن «حزب الله» هجوما آخر ما زال قائما وتابع أنه «رغم أن الحزب تذرع برده على مقتل عنصرين له في سورية الأسبوع الماضي لكنه سعى الى الانتقام بالأساس لضرب جهاز تحسين دقة الصواريخ في الضاحية». وطالب الجيش الاسرائيلي بوقف مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله. وقال رئيس الأركان الاسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، ان اسرائيل «لن تقبل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله على الأراضي اللبنانية»، ومطالبا لبنان وقوات اليونيفيل بالعمل على وقف هذا المشروع.

