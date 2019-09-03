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عواصم الوكالات: هددت ايران امس بأن المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي جاهزة للتنفيذ وستكون اقوى من سابقتيها بعيدا عن الاتفاق النووي لكنها أشارت الى ان تراجعها عن ذلك رهن بنجاح الجهود الدبلوماسية. ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية ارنا عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي القول ان نجاح الجهود الدبلوماسية والحوار سيؤدي الى تراجع ايران عن تنفيذ المرحلة الثالثة. واعتبر ان المحادثات الهاتفية بين الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وزيارة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الى باريس وزيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى فرنسا مرتين تأتي في اطار الاجراءات الدبلوماسية للحفاظ على الاتفاق النووي.وأكد أنه في حال فشل تلك الجهود أو عدم وجود ارادة مناسبة من الجانب الاوروبي أو كانت هناك ارادة ولم تتوافر القدرة التنفيذية للعودة الى تعهداته.. فستكون المرحلة الثالثة جاهزة وأقوى من المرحلتين الأولى والثانية من أجل ايجاد توازن بين حقوق والتزامات ايران بالاتفاق.

وأضاف أنه اذا كانت الظروف مواتية ومقبولة فيمكن اعادة النظر في المرحلتين الأولى والثانية واعادة الوضع الى ماقبل بضعة أشهر مع وفاء ايران بكامل التزاماتها بالاتفاق النووي. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي امس ان استراتيجية بلاده الحالية تعتمد على الالتزام مقابل الالتزام. ونقلت ارنا عن ربيعي القول أنه ينبغي شراء النفط الايراني واجراء الترتيبات اللازمة لحصول بلاده على عائدات النفط واعادتها الى ايران. واعتبر ان زيارة وزيري الخارجية والطاقة الايرانيين الى موسكو امس تعد جزءا من الدبلوماسية الايرانية لاجراء محادثات مع روسيا في مجال التجارة وتنفيذ تعهداتها السابقة. وفي موسكو نفى وزير الخارجية الايراني، وجود فرصة لاعادة النظر في الاتفاق النووي الايراني، مستبعدا اعادة فتح صندوق باندورا. وأضاف ظريف المسألة ليست مراجعة خطة العمل الشاملة المشتركة، وكما تعلمون شاركنا في المفاوضات منذ البداية، من المستحيل فتح صندوق باندورا واغلاقه مرة أخرى.

واعلن الوزير الايراني، أن طهران ترحب بمبادرة روسيا حول الأمن في منطقة الخليج. وأكد ظريف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، عن استعداد طهران لتوقيع معاهدة عدم الهجوم مع جيرانها في منطقة الخليج. وقال ظريف بهذا الصدد بالنسبة للأمن في الخليج، فان وجهات نظرنا مع روسيا متقاربة جدا. وأعتقد أنه يمكن ضمان الأمن من خلال التعاون وليس من خلال المواجهة لقد سمعنا بمبادرة روسيا للأمن في المنطقة.

