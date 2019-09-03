عربيات ودوليات

بيروت الوكالات: أظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن ناقلة النفط الايرانية «أدريان داريا»، التي كانت تعرف في السابق باسم «غريس 1»، توجد الآن قبالة ساحل طرابلس في شمال لبنان. وأظهر موقع تتبع السفن «مارين ترافيك دوت كوم» أن الناقلة «أدريان داريا1» تتحرك ببطء قبالة المياه الاقليمية اللبنانية، بعد أن توقفت قبالة السواحل السورية، الأحد. ومن غير المعروف حتى الآن وجهة شحنة السفينة، وهي 2.1 مليون برميل من النفط، التي تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار، وتتبعها الولايات المتحدة. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أشار، في وقت سابق، الى أن الناقلة ستتوجه الى لبنان، الأمر الذي نفاه مسؤولون لبنانيون. بينما زعم وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لاحقا أنها متجهة الى مصفاة في سورية.

