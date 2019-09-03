عربيات ودوليات

ريفييرا بيتش (الولايات المتحدة)- أ.ف.ب: تعرضت جزر الباهاماس لضربة عنيفة من الاعصار «الوحش» دوريان امس مع أمطار غزيرة ورياح وصلت لسرعة 345 كيلومترا في الساعة لم يسبق أن شهدها الأرخبيل الكاريبي، فيما يواصل الاعصار تقدّمه نحو الولايات المتحدة. وأمرت السلطات في الولايات المتحدة اجلاء وقائياً لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية. وضرب دوريان الذي بلغ الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأميركي بـ«الكارثي» منطقة ايلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب باهاماس الأرخبيل المؤلف من نحو 700 جزيرة.

وأعلن رئيس وزراء البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي هيوبرت مينيس «نحن نواجه اعصارا ...لم تشهد الباهاماس مثله من قبل في تاريخها» مضيفا وقد اجهش بالبكاء «هذا ربما اليوم الأكثر حزناً في حياتي» وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع صحيفة «تريبون 242» المحلية أمواجا هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام. وبحسب مركز الأعاصير الوطني الأميركي فالاعصار دوريان عادل بقوته أقوى اعصار ضرب منطقة المحيط الأطلسي عام 1935، مثيراً التخوف من مشاهد دمار. ولم يسجل وقوع ضحايا حتى فجر امس. وقالت ياسمين ريغبي التي تعيش في فريبورت في جزيرة غراند باهاما «لايزال الناس تحت وقع صدمة الاعصار ماثيو (عام 2016) لكن هذا أسوأ». وفجر امس كانت عين الاعصار تقع على بعد 60 كيلومترا من فريبورت، وتتقدم بسرعة خفيفة نحو الغرب، كما أكد مركز الأعاصير الوطني الذي حضّ السكان على البقاء مختبئين.وأصدر المركز تحذيراً للسكان جاء فيه «لا تخرجوا من ملاجئكم خلال عبور عين الاعصار، لأن الرياح ستزداد شدتها بشكل سريع من الجانب المقابل» وفي تقييم أولي للأضرار قام به الاتحاد الدولي للصليب الأحمر الدولي والسلطات المحلية، فقد تضرر أو تدمر نحو 13 ألف مبنى في الباهاماس جراء الاعصار. وقال مدير مركز عمليات الطوارئ في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في جنيف سون بالو «ليس لدينا حتى الآن صورة كاملة عما جرى، لكن من الواضح أثر الاعصار دوريان كان كارثياً».

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيت الأبيض الى تبني أقصى درجات اليقظة ازاء هذه الظاهرة المناخية «القوية جداً جداً» وكتب على تويتر «صلوا من أجل سكان الباهاماس».

وبعد الباهاماس، من المتوقع أن يقترب الاعصار من ساحل فلوريدا (شمال شرق الولايات المتحدة) لكن من الصعب التنبؤ بالقوة التي سيضرب بها الولاية. وقال ترامب عند وصوله البيت الأبيض عائداً من كامب ديفيد الأحد «من المتوقع أن يضرب الاعصار بدايةً وبشكل مباشر فلوريدا» مضيفاً «يبدو حالياً أنه سيواصل التقدم نحو كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وسيطال كذلك جورجيا وألاباما» لكن ترامب الذي ألغى زيارة كانت مقررة الى بولندا في عطلة نهاية الأسبوع حذر من أنه «لايزال من الممكن أن يغير مساره». وأعلن حاكم كارولاينا الجنوبية هنري ماك ماستر حال الطوارئ في الولاية وقال ان «قوة الاعصار وصعوبة التنبؤ بتحركاته تفرض علينا التحضر لكل السيناريوهات». وأمر الحاكم اجلاء الزاميا لسواحل الولاية وهو اجراء يطال نحو 800 ألف نسمة وأعلنت حال الطوارئ كذلك في فلوريدا و12 مقاطعة من ولاية جورجيا. وأمرت السلطات أيضاً باجلاء الزامي في المناطق الساحلية في مقاطعات بالم بيتش ومارتن في فلوريدا، وفي ست مقاطعات في جورجيا. ورغم مشاعر الارتياح بين السكان في ميامي، لكنهم يبقون حذرين وقامت سلطات المدينة بتوزيع أكياس رمل للتصدي لفيضانات محتملة. وحض الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا رون ديسانتيس السكان على أن «يبقوا يقظين».

