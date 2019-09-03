عربيات ودوليات

لندن الوكالات: كشفت وسائل اعلام بريطانية بأن لندن تدرس ارسال طائرات مسيرة درونز الى الخليج في ظل حالة التوتر مع ايران، وضمن التدابير التي بدأت اتخاذها منذ أسابيع عدة لحماية سفنها في مضيق هرمز.

وأشارت الوكالة الى أن هذه الطائرات ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن القائد بالقوات البحرية دين باسيت أن المسؤولين البريطانيين يدرسون اعادة نشر الطائرات المسيرة التي تستخدم في سورية والعراق لاستهداف تنظيم داعش الارهابي، وذلك من أجل حماية السفن البريطانية في الخليج. وأضاف باسيت أن بريطانيا تنظر في خيارات لتعزيز وجودها العسكري بالمنطقة من بينها ارسال طائرات مسيرة لتنفيذ عمليات استطلاع. يشار الى أن بريطانيا لديها حاليا سفينتان حربيتان في المنطقة، لكنها تعتمد على الطائرات الأميركية المسيرة في عمليات الاستطلاع.

