عربيات ودوليات

أكد رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان المصري علاء عابد ان اللجنة تستهدف تعديلا تشريعيا في قانون الاجراءات الجنائية لايجاد بدائل للحبس الاحتياطي في مصر كالاقامة الجبرية والغرامة المشددة عدا قضايا القتل والبلطجة، موضحا ان هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لعلاج المتهمين في قضايا الادمان.

وقال عابد في حوار خاص لـ«النهار» ان ملف التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والأهلية في مصر هدف الى اسقاط الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير من قبل ادارة الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما خاصة مع تقديمهم تمويل بـ 500 مليون دولار لمنظمات مصرية وأميركية تعمل في مصر خلال 7 شهور فقط بعد ثورة يناير.

وكشف عن وجود منظمات حقوقية في مصر على علاقة بجماعة الاخوان وبالتنظيمات الارهابية، موضحا ان الرأي العام العالمي تأكد ان التقارير الصادرة عن منظمة هيومن رايتس ووتش ممولة من قبل دول معادية لمصر وجميع تقريرها مأجورة وهدفها تشويه صورة مصر بالخارج.

وبين ان قيادات جماعة الاخوان اكدوا له خلال زياراته الميدانية على السجون انهم لا توجد تجاوزات تمارس ضدهم، مشددا على انه لا يوجد معتقل واحد في مصر وان كل من بالسجون تتخذ الاجراءات القانونية ضدهم طبقا للدستور والقانون.. والى تفاصيل الحوار: ما الذي قدمه البرلمان حتى الآن في ملف حقوق الانسان؟

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية 43 اجتماعا بدءا من 3 اكتوبر 2018 حتى 9 يوليو 2019، استغرقت ما يزيد عن 50 ساعة عمل.

وشملت طلبات الاحاطة التي ناقشتها اللجنة في دور الانعقاد الرابع، توفير مترجمين للغة الاشارة بجميع قطاعات الدولة التي تتعامل مع الجمهور (أقسام الشرطة، المستشفيات، الهيئات الحكومية).

كما ناقشت اللجنة ادوار عدد من الوزارات في تطبيق معايير حقوق الانسان في ضوء توصية مجلس الوزراء بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بانشاء وحدة لحقوق الانسان في كل وزارة ومحافظة، وبحث التنسيق بين الوزارات واللجنة فيما يخص الشكاوي الواردة اليها من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

ونظرنا قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام مصر الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مايو 2004.

الأجندة التشريعية للجنة حقوق الانسان خلال الفترة المقبلة.. هل تشمل تعديلات او تشريعات جديدة؟

اللجنة تتبنى مبادرة تستهدف علاج المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات حال ثبوث ادمانهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، وسط مُقترحات باعداد تعديل تشريعي في قانون المخدرات يلزم وزارة الداخلية باحالة المحكوم عليهم في قضايا التعاطي الى مصحة علاجية ولا يترك ذلك الى ادارة المتهم.

كما واصلت اللجنة دراسة ايجاد بدائل للحبس الاحتياطي وبالفعل بدأنا في التحاور مع الجهات والهيئات القضائية، تمهيداً لاعداد تعديل تشريعي في قانون الاجراءات الجنائية في هذا الصدد بهدف ايجاد وسائل بديله مثل «الاقامة الجبرية» والغرامات المشددة لأنه لابد من ايجاد بدائل للحبس الاحتياطي على ذمة القضايا عدا تلك التي تتعلق بجرائم القتل والمخدرات والبلطجة، لاسيما ان عدد المحبوسين احتياطيا يُقدر بـ 16 الف سجين بواقع 30 في المئة من اجمالي المساجين وأنه لا يجب المغالاة في الحبس الاحتياطي لعده اسباب، اولها بغرض التوجه خارجياً حتى لا يٌقال ان هناك تكدسا داخل السجون، وثانيها توفير نفقات الاقامة وتنقلات المسجون على الدولة.

ما شكل التعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان؟

لجنة حقوق الانسان البرلمانية دائما تؤكد على اهمية دور المجلس القومي لحقوق الانسان في تعزيز الحقوق وابداء الرأي والمقترحات اللازمة للسلطات والجهات المختصة، بالاضافة الى دوره الكبير في التصدي لكل ما يثار من اكاذيب بشأن حقوق الانسان في مصر في الخارج واللجنة اقرت مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الانسان للعام المالي 2019/2020، كي يتمكن من الاستمرار في اداء مهامه محليا ودوليا.

كيف تنظرون لعمل الجمعيات الأهلية خاصة بعد صدور القانون.. وهل تهمة التمويل الأجنبي تلصق بكل تلك الجمعيات او بالعمل الأهلي؟

هذا السؤال مهم للغاية ودعني اتحدث عن مجموعة من الحقائق حول ملف التمويل الأجنبي وهذه الحقائق اكدتها نصوصا واضحة وحاسمة في التحقيقات التي تمت في ملف التمويل الأجنبي وفي مقدمتها ان الولايات المتحدة الأميركية قامت بتقديم اموال ضخمة للمنظمات المصرية والأميركية في مصر بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبشكل يمثل عدة اضعاف ما كانت تدفعه لتلك المنظمات قبل قيام الثورة في الفترة من 2005 وحتى 2010 وان هذه التحقيقات التي اسفرت عن احالة 43 متهما لمحكمة جنايات القاهرة من بينهم 19 اميركيا ومتهمين يحملون جنسيات اجنبية اخرى وهذه الأموال التي كانت تقدم للمنظمات التي تعمل على الأراضي المصرية تم اقتطاعها من المبالغ المخصصة لأعمال التنمية السابق الاتفاق عليها بين مصر وأميركا.. سواء في مجالات الصحة والبنية التحتية على ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية، حيث كان يجري تمويل جانب كبير من اموال البرنامج لمصالح تلك المنظمات، على الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة وهذه الحقيقة الواضحة تؤكد للجميع ان هناك اهدافا خبيثة كانت وراء ملف التمويل الأجنبي والتدخل في الشؤون الداخلية لمصر ليس بهدف اسقاط النظام المصري فقط ولكن اسقاط الدولة المصرية بجميع مؤسساتها خاصة ان الخونة شياطين التمويل الأجنبي يعلمون تماما ان اسقاط مصر هو البداية الحقيقية لاسقاط دول المنطقة العربية بأسرها.

وأما الحقيقة الثانية فقد رصدتها من خلال قراءة متأنية لشهادة د. فايزة ابو النجا من خلال شهادة ادلت بها خلال هذه التحقيقات مفادها ان اميركا كانت تحقق هدفين غاية في الأهمية بالنسبة لها، فهي من ناحية تثير بعض القلاقل في النظام السابق بما يرسخ الخضوع لها، ومن ناحية اخرى يمكنها التمويل المباشر لبرامج حقوق الانسان والديموقراطية من استغلال ذلك داخل اميركا لتحسين صورة الادارة الأميركية في علاقاتها مع الكونغرس واللوبي اليهودي والرأي العام الأميركي الذي يفتخر دائما بأنه راعي مفاهيم حقوق الانسان والحريات الأساسية في العالم اضافة الى ان اميركا او اسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضى والعمل على استمرارها في مصر بشكل مباشر.

وأما الحقيقة الثالثة فهي ان الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما وكبار مسؤولي ادارته اعلنوا وبشكل غير مسبوق الاستمرار في تمويل منظمات المجتمع المدني المسجلة وغير المسجلة، وتمثل الاصرار في تمويل انشطة المنظمات الأميركية غير المرخصة، حيث قامت كل من منظمات المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديموقراطي الوطني، ومنظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية)، والمركز الدولي الأميركي للصحافيين بفتح العديد من المكاتب والفروع لها في عدد من محافظات مصر دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية ما يمثل تحديا سافرا للسيادة المصرية ويخدم اهدافا غير معلنة تمس امن مصر القومي، وبلغت قيمة مبالغ التمويل الأميركي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأميركية 571 مليون دولار خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011 منها 500 مليون دولار تم تقديمها خلال 7 اشهر فقط وهي الفترة من فبراير وحتى سبتمبر 2011.

وبقراءة متأنية لملف التمويل الأجنبي فان هذه المنظمات حرصت على استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحافيين، وكذلك تركيزها على موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة او وضع الأقباط، وغيرها من الموضوعات ذات طبيعة وطنية خالصة، الى جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والاغراء بمهمات الى السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والاطلاع.

وخلاصة القول توصلت الى الحقيقة الخامسة وهي ان ملف التمويل الأجنبي لاختراق الدولة المصرية واسقاطها بعد التدخل الأميركي السافر تولته اجهزة استخبارات معادية مدعومة بمليارات الدولارات دفعت لـ «الاخوان» والتنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، وأنا شخصيا طالبت باعادة التحقيقات في ملف التمويل الأجنبي لكشف جميع الخونة امام الرأي العام المصري والعالمي.

وأما عن عمل الجمعيات الأهلية الوطنية المصرية فهي تقوم بدور مهم وحيوي في مختلف المجالات والدولة لا تتوانى لحظة في دعم المؤسسات الأهلية والجمعيات والقانون الجديد الخاص بمؤسسات العمل الأهلي والجمعيات هو صناعة تشريعية مصرية بنسبة 100 في المئة وهو متوازن ودار حوله حوار وطني بمشاركة اصحاب الشأن.

رغم جهود الدولة في ملف حقوق الانسان الا ان هناك ضغوطا خارجية ومن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش.. ما دور البرلمان في الرد؟

الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية بل والرأي العالمي تأكد تماما ان التقارير الصادرة عن مثل هذه المنظمات الممولة مكانها الطبيعي سلة المهملات وهناك منظمات مشبوهة اصبحت بوقا وآلة اعلامية للأسف الشديد تتحدث بلسان الجماعات الارهابية مثل هيومن رايتس ووتش.

هل مازالت في مصر منظمات حقوقية على علاقة بجماعة الاخوان وتنظيمات ارهابية؟

طبعا والا لماذا دائما تردد وتبث المنظمات المشبوهة والممولة من الأنظمة الارهابية الموالية لجماعة الاخوان سمومها وأكاذيبها ضد الدولة المصرية.

كيف تفسرون توجه بعض وسائل الاعلام الغربية تجاه قضية مكافحة الارهاب وربطها بوجود تجاوزات في حقوق الانسان وقمع المعارضين؟

هذا كلام غير حقيقي بالمرة ولعل اكبر دليل على ذلك ان هناك العديد من قيادات العالم خلال لقاءات الرئيس السيسي بهم يشيدون بدوره ورؤيته الشاملة في مكافحة ظاهرة الارهاب وكان ذلك واضحا للغاية في اشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال القمة التي عقدها مع الرئيس السيسي بواشنطن ولكن هناك بعض التقارير المشبوهة والتي تعتمد على بيانات وتقارير كاذبة ومفبركة وغير موثقة توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات الممولة من جماعة الاخوان الارهابية لبث بيانات وتقارير مرسلة لا تستند الى اي دلائل او بيانات موثقة ورسمية ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية وتعتمد على اكاذيب وسموم تروجها وتنشرها الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة خاصة ان هناك دولاً تمول مثل هذه التقارير الكاذبة لتشويه صورة مصر خارجيًا، فهي تقارير ممولة من دول تشجع وتمول وتسلح وتأوي الارهاب والارهابيين على اراضيها وللعلم اقول ان هناك جهودا كبيرة تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز اوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتوفير المسكن لجميع المواطنين.

وأنا شخصيا طالبت بضرورة تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الانسان خاصة بعد قيام الحكومة في عهد الرئيس السيسي بتطبيق العديد من المبادرات الانسانية التي كانت نموذجا رائعا لاحترام حقوق الانسان بمفهومها الشامل في مختلف المجالات التي تتعلق بالحياة المعيشية للمواطن المصري للحصول على حقوقه الدستورية في الحياة والصحة والتعليم والسكن وغيرها من الحقوق الأخرى.

خلال زيارتكم الميدانية على السجون هل لمستم تجاوزات او سلبيات؟

لقد قمنا بالعديد من الزيارات لمختلف السجون وتقابلنا مع قيادات جماعة الاخوان وأقروا بكل وضوح وصراحة انه لا توجد اي تجاوزات او سلبيات داخل السجون المصرية وجميع المسجونين يتمتعون بجميع حقوقهم طبقا للدستور والقانون ولم نرصد حالة انتهاك واحدة داخل اي سجن من السجون المصرية وهذا الكلام ليس رأيي فقط وانما هو رأي جميع اعضاء لجنة حقوق الانسان سواء في صفوف الأغلبية او المعارضة او المستقلين.

يبقى سؤال يطرح نفسه دائما.. هل يوجد معتقلات سياسيات في مصر؟

بصفتي رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان المصري ومن خلال زياراتي للسجون اؤكد لك تماما انه لا توجد اي معتقلات سياسيات داخل مصر وكل من بداخل السجون سواء من الرجال او السيدات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم طبقا للدستور والقانون وأي كلام غير ذلك هو كذب وافتراء ولا اساس له على ارض الواقع.

كيف تقيم تعامل الدولة مع اللاجئين؟ وهل هناك تجاوزات تمارس ضدهم؟

هذا السؤال تحديدا اجاب عليه لوران دى بويك رئيس المنظمة الدولية للهجرة حيث اكد ان مصر استقبلت ملايين اللاجئين على مدار التاريخ وأنها تستضيف في الوقت الحالي 6 ملايين مهاجر يندمجون بنجاح داخل المجتمع المصري وأنا اعتبر هذه التصريحات من رئيس منظمة الهجرة الدولية افضل وأبلغ رد حاسم وواضح على منظمات حقوق الانسان المشبوهة وغيرها وإنها شهادة صفعة قوية على وجوه كل من ينتقدون حقوق الانسان سواء من تنظيم جماعة الاخوان الارهابية او المنظمات المشبوهة خاصة ان دي بويك اشار الى ان المهاجرين في مصر لا يواجهون تحديات عميقة مثل غيرهم ممن يعيشون بالدول الأخرى وأن مصر بشكل عام بلد مضياف يرحب بالمهاجرين وان هذه التصريحات المهمة من رئيس المنظمة الدولية للهجرة تؤكد ان المجتمع الدولي يتابع عن كثب الأوضاع السياسية والاقتصادية وأوضاع المهاجرين وحقوق الانسان داخل مصر وما حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي من انجازات مبهرة في هذه الملفات المهمة.

نقترب من انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات وبعدها البرلمان.. أين استعدادات الأحزاب؟

حزب «مستقبل وطن» باعتباري نائبا له فانه بدأ استعداداته مبكرا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية والحزب يمتلك العديد من الكوادر السياسية التي لديها القدرة والكفاءة على الحسم.

متى ينتهي الارهاب في مصر؟

الارهاب بدأ يلفظ انفاسه الأخيرة وجماعة الاخوان والأنظمة الداعمة لها يلعبون في الوقت الضائع ونهايتهم اقتربت وأنا شخصيا استطيع ان اؤكد ان صقور القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية نجحوا في نسف البنية التحتية للارهاب في مصر التي سوف تحتفل وفي القريب العاجل بخلوها من قوى الشر والظلام.

