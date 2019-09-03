عربيات ودوليات

قررت محكمة جنايات القاهرة اعادة فتح باب المرافعة لمدة 4 ايام، بدء من الاثنين، في القضية المعروفة اعلاميا باسم «تنظيم انصار بيت المقدس» الارهابي، التي يحاكم فيها 213 متهما.

ويواجه المتهمون في هذه القضة تهما بارتكاب اكثر من 54 جريمة ارهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد ابراهيم، وتفجيرات طالت منشآت امنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات امن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وكان النائب العام قد احال المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، التي باشرتها معهم نيابة امن الدولة العليا.

وأظهرت التحقيقات ان المتهمين تلقوا تدريبات في معسكرات كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأشارت التحقيقات الى ان زعيم التنظيم، المتهم الأول في القضية، توفيق محمد فريج زيادة، تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة.

وكشفت التحقيقات ايضا عن تخطيط المنهمين لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي في قناة السويس، خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية.

وأسندت النيابة العامة الى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام الى جماعة ارهابية تهدف الى تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين.

ومن بين التهم الموجهة الى افراد التنظيم، الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة اجنبية ممثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه، وحيازة الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

