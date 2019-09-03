دوليه

أنقذ الجناح الويلزي غاريث بيل فريقه ريال مدريد من الخسارة بإدراكه التعادل 2-2 في وقت متأخر ضد فياريال قبل ان يطرد في الدقائق الأخيرة في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني التي شهدت حصد اتلتيكو مدريد العلامة الكاملة وانفراده بالصدارة.

ويملك اتلتيكو مدريد 9 نقاط متقدما بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الخامس و5 نقاط عن برشلونة الثامن بعد تعادل الأخير مع اوساسونا 2-2 في هذه المرحلة.

وهي المرة الثانية التي يفقد فيها ريال مدريد الذي استمر غياب النجم البلجيكي ادين هازار عن صفوفه بداعي الاصابة، نقطتين بعد سقوطه في فخ التعادل على ارضه الاسبوع الماضي مع بلد الوليد 1-1.

على ملعب «سيراميك» تخلف ريال مدريد مرتين أولا عن طريق مورينو جيرارد مورينو (12) وموي غوميز (74)، لكن بيل نجح مرتين في ادراك التعادل لفريقه من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من الظهير الايمن داني كارباخال (45+1) ثم بتسديدة يسارية (86).

بيد ان بيل حصل على بطاقتين صفراوين متتاليتين في نهاية المباراة ليخرج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وسيغيب بالتالي الولزي عن مباراة فريقه المقبلة ضد ليفانتي بعد فترة التوقف الدولي في منتصف سبتمبر الحالي. وكان مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان اعرب قبل بداية الدوري الاسباني بان بيل غير مرغوب به في صفوف الفريق وطالبه بالرحيل باقسى سرعة ممكنة لكن انتقاله الى الدوري الصيني لم يحصل في اللحظة الاخيرة ليبقى في صفوف الفريق الملكي.

وأنقذ البديلان فيتولو والغاني توماس بارتي اتلتيكو مدريد من تلقي الخسارة الأولى هذا الموسم بتسجيلهما الهدفين الثاني والثالث لفريقهما الذي قلب تخلفه بهدفين نظيفين الى فوز 3-2 ليتمسك بصدارة الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز الصعب حقق أتلتيكو مدريد العلامة الكاملة بحصده تسع نقاط من أصل 9 ممكنة وهو الفريق الوحيد الذي نجح في ذلك. على ملعب «متروبوليتانو» فاجأ الفريق الضيف اصحاب الارض بتسجيله هدفين في الدقائق العشرين الاولى، بواسطة رأسية للبرازيلي تشارلز (7) وانايتز اربيا الذي سدد كرة قوية اصطدمت بخوسيه ماريا خيمينز لتتابع طريقها الى الشباك المدريدية(19). ورد أتلتيكو مدريد بعد مجهود فردي لمهاجمه دييغو كوستا الذي لعب بدلا من ألفارو موراتا المصاب وقد توغل داخل المنطقة ومرر كرة متقنة باتجاه البرتغالي جواو فيليكس ليتابعها الأخير من مسافة قريبة داخل الشباك (27). وفي مطلع الشوط الثاني دخل فيتولو بدلا من ماركوس يورنتي ونجح في ادراك التعادل (52). ثم شارك بارتي بدلا من فيليكس في الدقيقة 84 قبل ان يسجل هدف الفوز لفريقه في الوقت بدل الضائع.

وحقق فالنسيا فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني، بتفوقه بثنائية نظيفة على ضيفه ريال مايوركا بركلتي جزاء سجلهما دانيال باريخو. وكان فالنسيا قد اكتفى خلال المرحلتين السابقتين بتعادل 1-1 مع ريال سوسييداد في المرحلة الافتتاحية، والخسارة 0-1 أمام سلتا فيغو في الثانية، قبل أن يتمكن من تحقيق النقاط الثلاث للمرة الأولى.وتوزع هدفا فالنسيا على مدى الشوطين في مباراة الأحد، اذ نال الفريق ركلة الجزاء الأولى في ختام الشوط الأول بخطأ ارتكبه أنطونيو رايو على الفرنسي فرانسيس كوكلان داخل منطقة الجزاء، نفذها القائد باريخو بنجاح في مرمى الحارس مانويل (43). أما الهدف الثاني، فأتى في الدقيقة 57 بعد احتساب ركلة جزاء ثانية اثر لمسة يد على العاجي لاغو جونيور داخل منطقة الجزاء.وبحسب موقع «أوبتا» للاحصاءات، بات في رصيد باريخو 23 ركلة جزاء في الأعوام العشرة الأخيرة، أكثر من أي لاعب اسباني في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، وانكلترا).

