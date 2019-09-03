دوليه

سجل المهاجم البلجيكي روميلو لوك هدف الفوز لفريقه انتر في مرمى كالياري 2-1 ليقوده الى استعادة الصدارة بفارق االهداف عن يوفنتوس في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. ويملك كل من انتر ويوفنتوس ست نقاط، اما الفريق الآخر الذي يملك العدد نفسه فهو تورينو الذي تغلب على .2-3 اتالانتا وكان يوفنتوس حسم مباراة القمة ضد نابولي بفوز مثير 4-3 حيث تقدم بثالثية نظيفة حتى الدقيقة 61 قبل ان يدرك نابولي التعادل في مدى 20 دقيقة، لكن مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي سجل هدف الترجيح خطأ في مرمى فريقه في الوقت بدل الضائع. والهدف هو الثاني للوكاكو في مباراتين منذ انتقاله الى صفوف انتر قادما من مان يونايتد الانكليزي. ولم يقدم انتر اداء جيدا لكنه نجح في تحقيق االهم بحصد ثالث نقاط جديدة. وتقدم انتر المتجدد بقيادة مدربه المحنك انتونيو كونتي بهدف من رأس مهاجمه الأرجنتيني الوتارو مارتينيز )27 ،)بيد ان كالياري ادرك التعادل بواسطة جواو بدرو بكرة مماثلة )50 ،)لكن الكلمة الأخيرة كانت للوكاكو الذي انبرى لركلة جزاء احتسبت لفريقه )72.) وتعرض لوكاكو لصرخات القردة من قبل جمهور كالياري الذي قام بهذا التصرف العنصري مرتين الموسم المقبل تجاه مهاجم يوفنتوس مويز كين وزميله لاعب خط الوسط الفرنسي بالز ماتويدي. وحسم التعادل بنتيجة 1-1 دربي العاصمة الإيطالية بين التسيو وضيفه روما، في المباراة التي شهدت تدخل خشبات المرمى ست مرات. وانتزع روما التقدم بركلة جزاء سجلها الصربي ألكسندر كوالروف في الدقيقة 17 بعد لمسة يد على مواطنه سيرغي ميلينكوفيتش- سافيتش داخل منطقة الجزاء. وانتظر التسيو حتى الدقيقة 58 لتحقيق التعادل عبر الإسباني لويس ألبرتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، هزت شباك مواطنه باو لوبيز. وفرض دومينيكو بيراردي نفسه نجما لفريقه ساسوولو ضد سمبدوريا بتسجيله ثالثية ليقوده الى فوز صريح 4-1. وجاءت اهداف بيراردي في الدقائق )29 و37 و43 ) واضاف حميد تراوري الهدف الرابع )47 ،)في حين سجل هدف سمبدوريا الوحيد المخضرم فابيو كوالياريال )67 من ركلة جزاء.