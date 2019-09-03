دوليه

حرمت الإصابة المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، وأرغمته على الانسحاب من الدور الرابع أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا بعد تأخره بمجموعتين، بينما عبر كل من السويسري روجيه فيدرر والأميركية سيرينا وليامز الى الدور ربع النهائي.

وكان ديوكوفيتش المتوج بأربعة ألقاب كبرى في آخر خمس بطولات غراند سلام، قد عانى من ألم في كتفه الأيسر منذ بداية بطولة فلاشينغ ميدوز الأسبوع الماضي، وانسحب من لقائه ضد فافرينكا أول من أمس عندما كان متأخرا بنتيجة 6-4، 7-5 و2-1. وقال الصربي المتوج بـ16 لقبا في البطولات الكبرى إنه أمر محبط، محبط جدًا. بالطبع ليست المرة الأولى التي يصاب بها لاعب ويخرج من إحدى أكبر البطولات في الرياضة.

ويلتقي السويسري في ربع النهائي بالروسي دانييل ميدفيديف حامل لقب دورة سينسيناتي الأميركية، والذي بلغ أول ربع نهائي له في البطولات الكبرى بتغلبه على الألماني دومينيك كوفر 3-6، 6-3، 6-2 و7-6.

