دوليه

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر بتغلبه على الاتحاد السكندري 1-0 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في الدور نصف النهائي.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي الذي شهد إهدار فرص عديدة خاصة من الزمالك. وقدم الفريق الأبيض مباراة مميزة، لكن هواجه سوء حظ كبير في العديد من الفرص فتصدت العارضة لهدفين محققين بينما أهدر لاعبوه فرصا بالجملة كانت كفيلة بالخروج بنتيجة كبيرة. وسجل هدف المباراة الوحيد البديل مصطفى محمد هدف الزمالك في الدقيقة 99 بعد ركنية لعبها شيكابالا من الجانب الأيمن وصوبها مهاجم الأبيض لتسكن الشباك.

