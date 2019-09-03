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يواصل الأزرق تدريباته اليومية على ستاد ثامر استعداداً لمباراة نيبال بعد غد الخميس في انطلاق منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2023 وكأس آسيا 2022.

ورفع الجهاز الفني بقيادة الكرواتي روميو يوزاك من وتيرة الاستعدادات للمباراة الافتتاحية في التصفيات، وركز خلال التدريبات على الكرات العرضية التي من المتوقع أن يعتمد عليها في مواجهة نيبال، خصوصاً أنه سبق له مواجهة المنتخب النيبالي في شهر مارس الماضي مرتين ومن المفترض أن يكون ملماً بنقاط القوة والضعف في صفوف المنافس الذي تعادل معه الأزرق 0-0 في اللقاء الأول وفاز عليه بهدف نظيف من ركلة جزاء في الثاني.

وشهدت تدريبات أول من أمس حضور رئيس نادي السالمية تركي اليوسف الذي حرص على متابعة التدريبات وحث اللاعبين على بذل الجهود وتحقيق نتيجة ايجابية في بداية التصفيات، ويتدرب الأزرق اليوم أيضاً على ستاد ثامر على أن يكون تدريبه الأخير على ملعب الكويت الذي يحتضن المباراة.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء سامي الصانع الذي واصل الغياب عن التدريب الجماعي بتعليمات من الجهاز الطبي لمعاناته من شد في العضلة الأمامية ومن المتوقع بالتالي غيابه عن مباراة نيبال، علماً بأن اللاعب لم يشارك مع ناديه الكويت في مباراته مع الشرطة العراقي يوم الأربعاء الماضي في البطولة العربية.

ومن المنتظر أن يستبعد يوزاك الصانع بالاضافة الى لاعبين اثنين من قائمة المنتخب لمباراة نيبال والتي ستقتصر على 23 لاعباً وسيقدمها المدرب غداً في الاجتماع الفني للمباراة، خصوصاً أن الجهاز الفني استدعى لاعب القادسية ضاري سعيد الذي قد يلعب في الجهة اليمنى أو الدفع بفهد الهاجري في هذا المركز بعد تألقه الواضح مع ناديه في مباراة الشرطة العراقي.

في المقابل، خاض المنتخب النيبالي أمس أولى حصصه التدريبية على الملعب الفرعي ستاد جابر بقيادة مدربه السويدي يوهان كالين، على أن يتدرب غداً الأربعاء على ملعب الكويت الذي سيتحتضن المباراة يوم الخميس في 08:00 مساءً.

