محلية

طرحت في مقر اتحاد الكرة أمس تذاكر مباراة الأزرق مع نيبال التي ستقام على ستاد نادي الكويت بعد غد الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وسيستمر بيع التذاكر في مقر الاتحاد حتى يوم المباراة على أن تفتح نوافذ البيع في الساعة 05:00 مساء الخميس في ستاد نادي الكويت. من جانب آخر عقد الأمين العام لاتحاد الكرة بالتكليف صلاح القناعي اجتماعاً مع اللجنة المحلية المنظمة للمباراة أمس، من أجل الوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات وذلك بحضور ممثلي الوزارات المعنية وممثلي لجان الاتحاد.

