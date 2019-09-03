loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

طرح تذاكر المباراة


طرحت في مقر اتحاد الكرة أمس تذاكر مباراة الأزرق مع نيبال التي ستقام على ستاد نادي الكويت بعد غد الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وسيستمر بيع التذاكر في مقر الاتحاد حتى يوم المباراة على أن تفتح نوافذ البيع في الساعة 05:00 مساء الخميس في ستاد نادي الكويت. من جانب آخر عقد الأمين العام لاتحاد الكرة بالتكليف صلاح القناعي اجتماعاً مع اللجنة المحلية المنظمة للمباراة أمس، من أجل الوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات وذلك بحضور ممثلي الوزارات المعنية وممثلي لجان الاتحاد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة