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أكد رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الشيخ أحمد النواف أن دورة الألعاب الدولية الثالثة للشرطة التي ستقام في مدينة ميلانو الايطالية ستقام خلال الفترة من 18 الى 27 سبتمبر الحالي بمشاركة 1000 رياضي يمثلون 40 دولة.

وأضاف النواف أن البطولة ستتضمن لعبات: الرماية التكتيكية ورماية التراب والسباحة والجودو والجيستسو والدرجات الهوائية، لافتاً الى أن الكشف عن هوية الدولة المستضيفة للنسخة الرابعة من البطولة سيتم خلال الأيام القليلة القادمة.

وعبر النواف عن شكره العميق الى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ولوكيل الوزارة الفريق عصام النهام على جهودهما في دعم منتخب اتحاد الشرطة الكويتي المشارك في البطولة.

