محلية

دأب في الاونة الاخيرة بعض من جماهير العربي الذين يعتقدون ويقولون انهم عرباويون... فهم في رأيّ لا يمثلون جماهير العربي وهم من مدمني مواقع التواصل الاجتماعي للشهرة على حساب الغير في التشمت والمطنزه (مصطلح كويتي) والضحك على اي نتيجة يخسرها العربي في كرة القدم لكي يحسسك بأنه يتألم مما يحدث للفريق الاول بكرة القدم (فقط). فيقوم بارسال تسجيلات سخيفه تم اداؤها بالكويت او من خارج الكويت من اناس ضعفاء النفوس وذلك بأداء حركات معيبة بحقه اولا وليس بالعربي لان من يشاهد لقطاته التسجيلية (التمثيلية) سيضحك عليه اولا وعلى سنه ومركزه الاجتماعي والمهني اذا كان يعمل في اي مكان بالدولة، وليس على العربي فمشجعو العربي الاصليون معروفون بحبهم وولائهم وغيرتهم على العربي والفانلة الخضراء لا ان يعمل حركات ليضحك العالم على فريقه... فاذا لا تستطيع ان تمسك نفسك فالافضل لك ان تبحث عن نادٍ ولون اخر تستهزئ به او عليه لان العربي كان وسيبقى فخر الرياضة الكويتية وكأنك لا تعلم تاريخ الرياضة ودور النادي العربي فيه... فالنتائج تتغير بتغير الزمن والادارات واللاعبين والمدربين.... الخ. لكن تاريخ العربي لا يستطيع احد ان يمحيه. ولو دققت جيدا راح تشوف ان انجازات العربي لم يستطع احد الوصول اليها الا مؤخرا ونحن من اسس ولعب رياضة منظمة من الخمسينيات... وهذا وضع طبيعي في ان تكون هناك منافسة بين الفرق وليس صحيحا ان يفوز العربي والقادسية والكويت بكل البطولات لكي نقول ان رياضتنا متطورة. طبعا لا يسعني ان اقارن بين تاريخ الرياضة الكويتية والانكليزية ففي علم المقارنة هناك اربعة عناصر رئيسة يجب ان تتوافر (الوضع الحالي - التشابه التساوي الاختلاف) فلدينا وجه تشابه في الموضوع هو على سبيل المثال : نادي ليفربول العريق الذي تاريخه اقدم من تاريخ دولة الكويت لم يحرز الدوري منذ تسعة وعشرين سنة تقريبا!!! فهل هذا يعني اخفاقاً مستمراً؟ او هل كان هناك من يسخر منهم كما يسخر بعض العرباوية المزيفين بالتمثيليات والحركات السخيفه؟ فراجع نتائج دوريات العالم الكبيرة وتفحص الاندية العريقة ومتى اخر مرة فازت ببطولة او بالدوري؟ ان الرياضي الذي يفهم ماهية الرياضة الحقيقية سيكون واقعياً في طرحه وليس ساذجاً في فعله كردة فعل لاي فعل بطريقة سخيفه!!! فلكل مباراة ظروف ولكل لاعب ظروف ولكل مدرب ظروف....الخ، ولكن ليس هذا هو الجواب على هذه الاعذار وانما الدعم المستمر للفريق هو المحرك الاساس لهم... وهذا ما اشاهده دائما في مباريات العربي منذ سنوات من هذه الجماهير الوفية للاخضر مهما وصلت اليه الامور... فابداء الرأي شيئ طيب يجب ان تسمعه ادارة النادي والفريق، ولكن هذه النوعية من الجماهير التي تضحك الناس عليها اولا هم بلاء ابتلينا فيهم... فعندما تصلني مسجاتهم «المسخره» فأنني اعتب على من ارسلها لي واقول له لا تعطيهم أهمية اكثر من حجمهم ولا تجعلهم ينشهرون على حساب الاخضر...! وياريت مجلس ادارة النادي يصدر تحذيراً في مقاضاة اي اسلوب نقد سخيف للنادي ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي... وكفانا مسخرة بحق العربي...

والله وراء القصد.

