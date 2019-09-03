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كرم مجلس ادارة اتحاد الكراتية الحكم الدولي والمدير الفني بالاتحاد محمد السلطان بعد مسيرة عامرة بالانجازات والعطاء طوال فترة توليه منصب المدير الفني. وشهد التكريم حضور رئيس اتحاد الكراتيه محمد الجاسم وعدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومنتسبي اللعبة، وقال الجاسم ان السلطان قدم الكثير للعبة ولم يدخر الجهد او الوقت في سبيل تطوير اللعبة حيث كان مثالا يحتذى به طوال فترة عمله. وأثنى الجاسم على العمل الكبير الذي قام به طوال الفترة الماضية وان اتحاد الكراتية سيواصل تكريمه لأي لاعب او حكم او اداري يسهم في انجاح اللعبة ويسجل انجازات باسم الكويت. وشكر الجاسم الحضور وتلبية الدعوة بتكريم السلطان.

من جهته، عبر السلطان عن تقديره لهذا التكريم والذي فاجأه وهو أمر يجعله يفرح بعد عمل دام في الاتحاد لمدة 28 عام. وشكر السلطان أعضاء مجلس ادارة الاتحاد على التكريم والشكر موصول للمدربين والحكام واللاعبين الذين حرصوا على الحضور.

