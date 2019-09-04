أول النهار

تواصل برقيات التهاني تدفقها على مكتب رئيس تحرير النهار مشيدة بعطائها الاعلامي، وبخطها الوطني الصادق، وداعية لها بمزيد من التفوق والتألق والذيوع.

وفي هذا الاطار استقبل رئيس التحرير د. عماد بوخمسين المدير الإقليمي والمدير العام لفندقي كراون بلازا وهوليداي إن الثريا سيتي - الكويت انطوان فلوطي يرافقه مدير إدارة مبيعات المؤتمرات والحفلات الداخلية والخارجية بفندقي كراون بلازا وهوليداي إن الثريا سيتي كمال كوكش، ومدير إدارة المبيعات والتسويق بفندق هوليداي إن الثريا سيتي وهوليداي إن السالمية زيد المشيني.

وهنأ فلوطي رئيس التحرير بعيد النهار الثاني عشر، مواكداً على اهمية النهار ودورها الريادي في خدمة الكويت وقضاياها الرئيسة . معرباً عن بالغ التقدير لما حققته من تميز منذ صدورها كما اشاد بالمهنية العالية التي تتمتع بها.

وتمنى دوام التقدم والازدهار لجميع العاملين في النهار والقائمين على ادارتها.

ولاء وانتماء

وفي برقية الى رئيس التحرير د. عماد بوخمسين قال الشيخ علي الجابر مع اشراقة عام جديد يطيب لي ان اتقدم اليكم والى اسرة التحرير باسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكري الثانية عشرة لجريدتكم النهار الغراء، وا ذ نهنئكم بهذه المناسبة ايمانا منا بدوركم الاعلامي البارز والفعال في اثراء الحركة الصحافية الكويتية مثمنين ومقدرين اسهاماتكم الواضحة في تعزيز المفاهيم الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء لدى كل القراء والمتابعين لكم وذلك من خلال المهنية والشفافية التي انتهجتها جريدتكم طيلة هذه السنوات، لندعو الله لكم بدوام التقدم والازدهار.

مهنية عالية

وقال رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الكويتية يوسف الجاسم يطيب لي ان اتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 13 عاما على تأسيس جريدة النهار الغراء متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم المهنية المشرفة التي انتهجتموها في طرح المواضيع والتقارير البناءة ذات المهنية العالية بكل حيادية التي اكدت مكانتها في مقدمة الصحف الكويتية والعربية، مشيدين بالتعاون المتميز بيننا والدور الفعال الذي تقدمونه للقراء، ويسرنا في هذه المناسبة ان نعبر لكم عن شكرنا وتقديرنا لجهودكم الواضحة في نشر تغطيات واخبار الشركة في جريدتكم الموقرة في السنوات الماضية، متمنيا لكم المزيد من الازدهار والتقدم سائلا المولى عز وجل دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم القادمة.

الحس الوطني

وفي برقية لها قالت الشيخة ريم راشد الحمود الجابر الصباح رئيسة جمعية فريحة الاحمد للام المثالية والاسرة المتميزة: يسرني ان ازف اسمى آيات التهاني والتبريكات اليكم بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة 12 على صدور جريدتكم الرائدة التي اسهمت في صناعة الاعلام ودوركم البارز والفعال في الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي ورفع الحس الوطني لدى القراء، متمنية لكم موفور الصحة والعافية ومزيدا من التقدم والازدهار.

اما سفير المملكة الاردنية الهاشمية صقر ابوشتال فأبرق الى رئيس التحرير د. عماد بوخمسين قائلا: يسرني ان اعرب لسعادتكم عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور اثني عشر عاما على تأسيس هذا الصرح الصحافي، داعيا المولى عز وجل ان يبارك جهودكم المميزة وجهود الاخوة العاملين في هذا الصرح الصحافي المتميز الذي احترف المهنية العالية والمصداقية في العمل الصحافي، وتميزها في التنوع الاخباري داخليا وعالميا.

واضاف: لقد اصبحت النهار منارة فكر تسهم في التنوير الثقافي والمعرفي حول العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بفضل كفاءة العاملين لديها.

وختم بقوله: ادعو الله عز وجل ان يوفقكم لعملكم المتميز ولجميع العاملين بدوام التوفيق والنجاح لخدمة الكويت وقضايا امتنا العربية والاسلامية.

صورة مشرقة

بدوره قال السفير الايراني محمد ايراني يطيب لنا أن نشارككم وزملاءكم الكرام باحتفالكم بالذكرى الثالثة عشرة لاصدار صحيفة النهار الغراء.

وأضاف ان الصحافة تجسد ضمير المجتمع والمنارة الوضاءة في مسيرته لخلق رأي عام مستنير مبني على مصداقية الخبر ودقته، حيث قدمت النهار صورة مشرقة ومشرفة للصحافة الكويتية.

وختم بقوله: ندعو الله المولى جلت قدرته أن يوفقكم في مواصلة المسيرة الاعلامية الهادفة ويسدد خطاكم لما فيه الخير.

مسيرة مشرفة

بدوره قال رئيس مجلس ادارة جمعية أهالي الشهداء والمفقودين فايز العنزي يسرني شخصيا ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس ادارة جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية أن نتقدم لشخصكم الكريم ولسائر أسرة جريدتنا الغراء النهار بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الثالث عشر لجريدتنا النهار متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم المشرفة التي انتهجتموها في طرح المواضيع والتقارير البناءة ذات المهنية العالية بكل حيادية والتي استطاعت خلال هذه الفترة من عمرها أن تثبت أقدامها وبكل قوة بين زميلاتها من الصحف الكويتية والعربية كإحدى أهم دعائم الاعلام المقروء، من خلال الأداء المميز والمصداقية الملموسة والدور الفعال الذي تقدمونه للقراء، كما لا يفوتنا أن نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير والامتنان على دعمكم لاعمال جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية وهو ما يجسد ايمانكم التام كما نعرف بقضايا الكويت الوطنية بشكل عام وقضية الشهداء والأسرى بشكل خاص.

شخصية متميزة

أما رئيس تحرير جريدة الخليج الأسبوعية أحمد اسماعيل بهبهاني فقال في برقيته الى رئيس التحرير يسعدني أن نبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الـ 13 لصدور العدد الأول من جريدة النهار الغراء. وزاد لقد استطاعت النهار أن تحتل مكانا محترما ومرموقا في الساحة الاعلامية الكويتية والعربية جعلها تحقق السبق في كثير من الاخبار والتحقيقات وفي كل مجالات العمل الصحافي لمصداقيتها في تعاملها مع الأحداث وشفافيتها في نقل الخبر بموضوعية لمختلف القضايا والتزامها الحقيقي بالكلمة الصادقة. والحس الوطني الرفيع، الأمر الذي أكسبها مكانتها المتميزة التي يشهد بها الجميع. واستطرد واذ نعبر لكم ولأسرة صرحكم الاعلامي البناء عن خالص مشاعر الاعجاب والتقدير بمجهودكم الذي تبذلونه لكي تتقدم الجريدة بخطى ثابتة نحو دور اعلامي حقيقي يعكس فكرا وشخصية مميزة لصحيفتكم الناجحة لاداء دور اعلامي حقيقي يهدف الى تعريف المجتمع وتوعيته بالحقائق والتعبير عن مصالحه ما كان له أبلغ الاثر في كسب ثقة قرائكم ولذا استحقت الاحترام والتقدير. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية، ولصحيفتكم الغراء المزيد من التقدم والنجاح.

