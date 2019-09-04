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وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفي معيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد اول من امس إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة خاصة ، يتوجه سموه بعدها إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس الموافق 12 الحالي.

وقال السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان ان لقاء سمو امير البلاد مع الرئيس الأميركي سيبحث العلاقات الثنائية ، اضافة الى أبرز الملفات على الساحتين الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك مثمناً دور الكويت الدبلوماسي الرائد في المنطقة الذي اسهم في دعم امنها واستقرارها.

وكشف سيلفرمان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله في الكويت انه سيتم خلال الزيارة التوقيع على بعض الاتفاقيات التي تم بحثها مؤخرا في الحوار الاستراتيجي بين البلدين. (طالع ص 03 و05)

وحول ما إذا كانت الأزمة الخليجية ستكون حاضرة على جدول أعمال الزيارة قال: بالطبع ستكون حاضرة، معرباً عن خيبة أمل بلاده لاستمرار هذه الازمة.

وتوقع قيام سمو أمير البلاد والرئيس الأميركي ببحث أفضل السبل لاستعادة وحدة مجلس التعاون وحل الأزمة الخليجية، مؤكدا موقف بلاده المساند لجهود سمو الأمير في حل الأزمة من خلال البيت الخليجي.

وعن الجديد في عقد القمة الخليجية - الأميركية لفت السفير سيلفرمان إلى عدم وجود موعد محدد لانعقادها مع التأكيد على أهمية العلاقات بين الجانبين والتي لها الأولوية، مشيرا إلى ان ترجمة ذلك تم فعلا من خلال الزيارات التي يقوم بها قادة مجلس التعاون والوزراء إلى الولايات المتحدة. وحول موقف الولايات المتحدة من الأزمة في اليمن أعرب سيلفرمان عن قلق بلاده للاوضاع الانسانية في اليمن مؤكدا ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن، متوقعا طرح هذا الملف خلال زيارة سمو الأمير إلى واشنطن إلى جانب قضايا المنطقة الأخرى.

وبخصوص شكوى العراق على الكويت في مجلس الأمن بشأن الحدود البحرية أوضح أن على العراق ان يطور علاقته مع جيرانه خصوصا على الصعيد الاقتصادي، لافتا إلى أن الكويت تسعى إلى تحقيق هذا التقارب، وإلى ان هناك تجاوبا عراقيا مميزاً من خلال خطوة ارجاع ارشيف الكويت مؤخراً. وأكد سيلفرمان عمق العلاقات التاريخية والمميزة بين الكويت والولايات المتحدة، مشيراً الى دور الكويت المميز على الصعيد الانساني من خلال التبرعات السخية المستوحاة من نهج سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وأضاف: هناك امكانية دائمة لتطوير العلاقات بين الكويت وأميركا والبناء عليها، معرباً عن تقدير بلاده للدور الكويتي في مجلس الامن الدولي ومبادراتها الفعالة وقال أن البلدين يجمعهما تعاون مثمر في قضايا عديدة بمجلس الأمن.

وبخصوص تفهم بلاده لعدم مشاركة الكويت في مؤتمر المنامة الخاص بالشق الاقتصادي لما يسمى بصفقة القرن قال: كنت آمل مشاركة الكويت في ورشة البحرين للتعاون الاقتصادي لتكون مشاركتها مفيدة.

وعلى صعيد التعاون العسكري قال أن بلاده لا توفر المعدات العسكرية فقط، لكنها معنية أيضاً برفع كفاءة القوات المسلحة الكويتية، بالرغم من تأكيد الولايات المتحدة على التزامها بأمن الكويت وسلامة أراضيه.

وردا على سؤال حول موضوع التحالف البحري وحماية طرق التجارة واذا ماكان هذا الأمر محل مباحثات مع الجانب الكويتي قال السفير: نحن في نقاش مستمر مع الجانب الكويتي لحماية الملاحة في المنطقة من خلال الاجتماعات العسكرية، والدول جميعها تود ان ترى ضمانا للملاحة البحرية والتأكد من سلامتها لنقل البضائع، مشيرا إلى وجود دعم من بعض الدول لهذا التحالف، بينما مازالت هناك محادثات مستمرة مع دول أخرى حول هذا الأمر، وقال أن من الضروري أن تكون هناك جهود دولية لتحقيق هذا التحالف.

وذكر ان البلدين ومنذ انطلاق الحوار الاستراتيجي عام 2016 وقعا 20 اتفاقية، مشيرا إلى وجود 5 فرق عمل من الجانبين تقوم طوال العام باعداد تلك الاتفاقيات.