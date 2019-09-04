الأولى

أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الكويت، عكست مدى عمق وقوة العلاقات المصرية - الكويتية على جميع المستويات.

وأعرب عن الارتياح التام لنتائج الزيارة وجلسة المباحثات المثمرة التي عقدها الرئيس السيسي مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، في أجواء أخوية وطيدة، عكست خصوصية العلاقة بين الزعيمين وتميزها، لافتا الى أن الرئيس السيسي، حرص على تهنئة أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد، على تعافيه من العارض الصحي الذي آلم به مؤخرا.

وثمَّن سفير مصر لدى الكويت، نتائج لقاءات الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وقال ان من شأنها توسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأوضح القوني أن مباحثات الرئيس السيسي وسمو الامير، جرت في أجواء غاية في الايجابية، مشيرا الى أنه تم خلالها التشاور حول سبل دفع العلاقات الثنائية في الفترة المقبلة، وتوجيه مسؤولي البلدين للمضي قدما نحو تعميق مجالات التعاون في جميع المجالات.

وأشار الى أن الجانبين حرصا على استعراض التطورات الاقليمية الراهنة، وأعربا عن قلقهما تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة، واتفقا على تكثيف التنسيق بينهما خلال الأسابيع المقبلة، بهدف احتواء الآثار السلبية للنزاعات القائمة، والتوصل الى حلول سياسية تجاهها، خاصة في اليمن وسوريا، وليبيا، والأزمة الايرانية في الخليج، كما ناقشا التوتر المتصاعد على الحدود الاسرائيلية - اللبنانية.

وتابع القوني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ صباح الأحمد، حرصا في مباحثاتهما كذلك، على التأكيد على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، وكذلك تقديم جميع أوجه الدعم للسلطة الفلسطينية.

وأكد أن الرئيس السيسي أعرب عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا، على احتضان الجالية المصرية، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به في وطنها الثاني الكويت، مشيدا في الوقت نفسه بمساهمات أبناء الجالية المقدرة في عملية البناء والتنمية في المجتمع الكويتي، وقوة تواصلهم وترابطهم مع الوطن الأم.