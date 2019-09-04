الأولى

اكدت وزارة الخارجية العراقية امس وجود اختلاف قانوني مع الكويت حول تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحرية أدى لإرسال رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، لـRT إن اختلافا قانونيا في تفسير موقع حدودي نحن نسميه منصة والجانب الكويتي يسميه جزيرة باعتبارها خط الأساس المعتمد في رسم الحدود البحرية بين البلدين في نقطة معينة ما بعد الدعامة 162.

وأضاف كان هناك تفاوض بين البلدين حول وجهة النظر المحددة، وسبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأي إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقي الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول موقفها بهذا الشأن.

وأشار الصحاف إلى أن العراق أرسل هاتين الرسالتين لبيان تفسيره القانوني للحالة، ونحن نعتقد بأن التفسير القانوني باتجاه مصلحتنا.

الى ذلك، استنكر عدد من النواب شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة بشأن الحدود البحرية، حيث طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب د. عبدالكريم الكندري وزارة الخارجية بتوضيح ما أثير عن تلك الشكوى التي قدمها العراق في السابع من أغسطس الماضي إلى مجلس الأمن واتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين، وزعم أن ترسيم الحدود من طرف واحد يعد فعلاً باطلاً بموجب أحكام القانون الدولي.

وقال الكندري ان ترسيم الحدود خضع للقرار الأممي رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993 وهو موضوع محسوم، وأي تعدٍ عليه يعتبر تعديا على السيادة الكويتية. واضاف أن هذا الادعاء يجب أن يتم التعامل معه دولياً بكل حزم وبكل شفافية.

من جهته، طالب النائب أسامة الشاهين من الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة. بدوره قال النائب صلاح خورشيد: انا على يقين ان العلاقة وطيدة وطيبة مع العراق وهناك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، والدبلوماسية الكويتية قادرة على تجاوز اي امور يمكن ان تعكر صفو هذه العلاقات.