الأولى

أكدت رومانيا بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصير المواطن الكويتي محمد البغلي المفقود على اراضيها منذ اغسطس 2015.

جاء ذلك خلال تسليم سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري وزيرة الخارجية الرومانية الجديدة رامونا مانسكو رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وقال الهاجري في تصريح لـ كونا امس عقب لقائه الوزيرة انهما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، مؤكدا حرص الجانب الروماني على تعزيز وتطوير التعاون مع الكويت في مختلف المجالات.

واضاف انه تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات قضية المواطن الكويتي محمد البغلي وضرورة بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصيره حيث ان القضية تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي في الكويت. واشار السفير الهاجري الى تطابق المواقف الرسمية بين البلدين في المحافل الدولية حول الوضع في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية.