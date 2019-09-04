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أعلنت جامعة الكويت امس جهوزيتها الكاملة لاستقبال الطلبة في موقعها الجديد بـ «الشدادية» مطمئنة أولياء الأمور والطلبة بأن الموقع «آمن ومستوف للشروط الدراسية»

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته امس للطلبة وأولياء الامور في الحرم الجامعي الجديد بمنطقة الشدادية يهدف الى تعريفهم بمرافق الحرم الجامعي والخدمات المقدمة وآلية التنقل بين الكليات.

وقال مدير البرنامج الإنشائي د. قتيبة رزوقي في كلمة خلال اللقاء ان الهدف هو تعريف أولياء الأمور والطلبة بمكونات الحرم الجامعي من اقسام علمية وفصول دراسية ومختبرات وصالات للطعام ، اضافة الى الرد على جميع التساؤلات.

وقدم عرضا مرئيا حول خطة التشغيل مع بداية العام الجامعي في 8 سبتمبر الحالي شرح خلاله خريطة الموقع في المدينة الجامعية وخطة التشغيل والمكونات الأساسية للحرم الرئيس ومكونات الحرم الطبي. وأكد جاهزية المدينة الجامعية موقعيا من مبان وبنية تحتية وخدمات من مداخل ومخارج ومواقف سيارات الى جانب خدمة الباصات والتغذية وشبكات الاتصال والهواتف. من جانبه اشار الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية علي الأستاذ الى توافر الخدمات الاساسية وجاهزيتها للعام الجامعي الجديد 2019/2020 مبينا أن الجامعة حرصت على توفير خدمات الأمن والسلامة لتأمين الطرق وحفظ الأمن ومساعدة الطلبة لتوضيح الطرق المؤدية لمواقع الكليات والقاعات الدراسية. ونوه الاستاذ بالتعاون المشترك مع وزارة الداخلية لتوفير دوريات للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية مع بدء الفصل الدراسي الأول.

ولفت الى أنه تم توفير عيادات طبية وصالات للطعام وأسواق مركزية اضافة الى تأمين وسائل نقل داخل الحرم وباصات الى جميع مواقع الكليات الأخرى اضافة لوسائل نقل الطالبات من مناطق السكن.

بدوره أكد عميد القبول والتسجيل د. علي المطيري في كلمته أنه تم تجهيز الجداول الدراسية وفقا للموقع الجديد وتوفير القاعات الدراسية لاستيفاء أعداد الطلبة مبينا أنه تم فتح جميع الشعب والمقررات الأكاديمية للكليات التي تم انتقالها بشكل كلي. من جهته قال رئيس فريق (إنجاز) التطوعي التابع لعمادة شؤون الطلبة عبدالهادي المتروك لـ (كونا) ان (إنجاز) فريق طلابي تطوعي منظم مكون من 250 طالب وطالبة. .وذكر ان من مسؤوليات الفريق ارشاد الطلبة واولياء الامور للاطلاع على مرافق الجامعة من قاعات دراسية ومرافق خدمية.