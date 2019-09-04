loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

السعودية تبدأ العمل بالتأشيرة السياحية 27 سبتمبر


الرياض الوكالات: كشفت مصادر صحافية سعودية أمس عن موعد العمل بالتأشيرة السياحية لدخول المملكة.
وقالت صحيفة «المدينة» على موقعها الالكتروني ان العمل بالتأشيرة السياحية سيبدأ «اعتباراً من 27 سبتمبر الحالي»، مشيرة الى أنها ستتاح لـ 51 دولة حول العالم برسوم تصل الى 440 ريالاً، شاملة التأمين الطبي.
وأوضحت المصادر أن مدة التأشيرة ستكون 90 يوما؛ حيث إن الحصول عليها سيكون عن طريق منصة التأشيرات بموقع وزارة الخارجية، أو جهاز الخدمة الذاتية في صالات القدوم بمطارات المملكة الدولية، أو عن طريق مكتب الجوازات بالمطار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة