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الرياض الوكالات: كشفت مصادر صحافية سعودية أمس عن موعد العمل بالتأشيرة السياحية لدخول المملكة.

وقالت صحيفة «المدينة» على موقعها الالكتروني ان العمل بالتأشيرة السياحية سيبدأ «اعتباراً من 27 سبتمبر الحالي»، مشيرة الى أنها ستتاح لـ 51 دولة حول العالم برسوم تصل الى 440 ريالاً، شاملة التأمين الطبي.

وأوضحت المصادر أن مدة التأشيرة ستكون 90 يوما؛ حيث إن الحصول عليها سيكون عن طريق منصة التأشيرات بموقع وزارة الخارجية، أو جهاز الخدمة الذاتية في صالات القدوم بمطارات المملكة الدولية، أو عن طريق مكتب الجوازات بالمطار.

