وطن النهار

وصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفي معيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد عصر أول من أمس الى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في زيارة خاصة ثم يتوجه سموه الى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وذلك في يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 ميلادية.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي وقنصل عام دولة الكويت في مدينة لوس أنجلوس فيصل ابراهيم الهولي.

من جانب آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى محمد اشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مجمعاً يضم وكالات اغاثة ومنظمات دولية في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الارهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، ومؤكدا سموه في الوقت ذاته موقف الكويت الرافض للارهاب بجميع أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا العمل الارهابي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

