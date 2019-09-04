وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس القنصل العام للكويت في شنغهاي مشعل الشمالي.

كما استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في مكتبه أمس عددا من السفراء المعتمدين لدى البلاد والتقى الغانم تباعا كلا على حدة سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني، وسفير جمهورية الهند لدى الكويت جيفا ساغار، وسفير جمهورية اليونان لدى الكويت آندرياس باباداكيس.

كما استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمكتبه امس وفد لجنة شؤون المهنة بجمعية الصحافيين الكويتية برئاسة رئيس اللجنة عدنان الراشد وضم الوفد عذراء الرفاعي ومشاري العلوش وبدور المطيري وسليمان الرشيدي وحضر اللقاء النواب صلاح خورشيد ومحمد الدلال وحمد الهرشاني وفيصل الكندري.

