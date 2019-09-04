وطن النهار

سلَّم سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري وزيرة الخارجية الرومانية الجديدة رامونا مانسكو رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد.

وقال السفير الهاجري في تصريح لـ (كونا) أمس الثلاثاء عقب لقائه بالوزيرة انهما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا حرص الجانب الروماني على تعزيز وتطوير التعاون مع الكويت في مختلف المجالات.

واضاف انه تم خلال اللقاء مساء أول من امس بحث حول آخر مستجدات قضية المواطن الكويتي محمد البغلي المفقود في رومانيا منذ اغسطس 2015 اذ دعا الى بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصيره حيث ان القضية تحظى باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي في الكويت.

واشار السفير الهاجري الى تطابق المواقف الرسمية بين البلدين في المحافل الدولية والوضع في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية وحل الدولتين.

