وطن النهار

أشاد اللواء حمود الحسيني آمر سلاح الإشارة في الجيش بالعلاقات الكويتية- التركية في جميع المجالات، مشيرا إلى تميزها مع الجيش التركي في مجال التدريبات والتمارين المشتركة.

جاء ذلك في تصريح له ممثلا عن رئيس الأركان على هامش حضوره احتفال السفارة التركية بالعيد الـ 87 للجيش التركي. من جانبها، اكدت السفيرة التركية لدى البلاد عائشة هلال سيان كويتاك أن عيد النصر الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام من الأيام المجيدة في تاريخ تركيا حيث يخلد ذكرى نضال الشعب التركي من الهزيمة بعد الحرب العالمية الأولى إلى الانتصار ومن الاحتلال الى الاستقلال، لافتة إلى أنه في 30 من أغسطس عام 1922 استطاع الجيش التركي هزيمة الحلفاء في معركة دملوبينار.

ولفتت كويتاك -في مجمل كلمتها التي القتها خلال الحفل الذي أقامته السفارة التركية بمناسبة الذكرى الـ 97 لعيد النصر- إلى أن احتفال هذا العام يصادف الذكرى الـ 97 لعيد النصر الذي مهد الطريق لتأسيس تركيا الحديثة بعد عام واحد من النصر ومع إعلان الجمهورية في عام 1923 بدأت الأمة التركية في بناء دولة ومجتمع حديث ومزدهر تحت قيادة الرئيس مصطفى كمال اتاتورك. وأشارت إلى أن مواجهة الشعب التركي لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 يعتبر تجسيدا لروح النصر العظيم حيث وحد الأتراك قوتهم في هذه الليلة والتفوا حول قيمهم المشتركة وهزموا منظمة فاتو الإرهابية، موضحة أن موقف تركيا الحازم وحربها على المنظمات الإرهاب مثل فاتو وداعش وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب التركية التابعة له هو انعكاس لهذه الروح، مستذكرة نضال الأبطال وتضحياتهم.

