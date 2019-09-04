وطن النهار

نيويورك- «كونا»: اكد قنصل عام الكويت لدى مدينة نيويورك حمد الهزيم سلامة جميع المواطنين والطلبة الكويتيين من اثار الاعصار (دوريان) الذي يواصل تقدمه نحو ولاية فلوريدا الاميركية.

وقال الهزيم في تصريح لـ «كونا» انه «بتوجيهات من الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله تقوم البعثات الدبلوماسية في الولايات المتحدة بالتعاون من اجل التأكد من سلامة مواطنينا في نطاق الاعصار المسمى بدوريان واجلائهم ان دعت الحاجة»، مشيرا الى ان هناك جهوزية كاملة وتعاون مستمر بين السفارة في واشنطن والمكاتب الفنية التابعة لها مع القنصلية العامة في نيويورك لمتابعه احوال المواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا والعمل على نقلهم الى مناطق امنة.

وقال الهزيم انه قد تم في وقت سابق تحديد مدينة (تامبا) في ولاية فلوريدا على انها مدينة آمنة حيث تم نقل عدد من الطلبة وبعض السياح اليها ويتواجد هناك فريق من السفارة لمتابعة احوالهم واحتياجاتهم.

وبالنسبة للقنصلية العامة افاد بانها تعسكر في النقطة الامنة الاخرى وهي مدينة (اتلانتا) حيث تم نقل المرضى اليها وبعض السياح وتم حجز غرف فندقية للمواطنين في المدينتين.

واضاف: «نحن مع المواطنين ونترقب خط سير الاعصار ولدينا القوائم والاعداد للتواصل مع مواطنينا في مناطق سير الاعصار المتوقع ان يدخل سواحل ولاية فلوريدا يوم غد الثلاثاء» (أمس).

وذكر الهزيم ان العمل يجري حاليا على تجهيز المأوى والماء للمواطنين تحسبا لاي حالة طوارئ في (اتلانتا) ايضا والتي من المتوقع ان يتم النزوح اليها في اليومين القادمين.

الى ذلك، اكد المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن انه يتابع عن كثب مسار الاعصار «دوريان» وانه تم تشكيل لجنة طوارئ واصدار اوامر باخلاء المناطق الساحلية التي تقع في مسار العاصفة.

