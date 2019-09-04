وطن النهار

أعلنت وكيل قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، عن تكريم مشروعين كويتيين رائدين في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية المقام في عُمان.

وقالت في تصريح صحافي: إن «وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في الاجتماع الخامس للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقام اليوم الأربعاء والتي يسبقها اجتماعات وكلاء ووزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس والتي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من 3-4 سبتمبر 2019م في مدينة مسقط».

وأضافت: «ضمن اجتماع لجنة وكلاء شؤون التنمية الاجتماعية، سيتم مـناقـشة الـعديـد مـن الـمواضـيع الـمعروضـة عـلى جـدول الأعـمال والـتي سـتعرض عـلى المجـلس الوزاري لاعتمادها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، موضحة أن ا?برزها اعـتماد الاجـراءات الـلاحـقة مـن الـدول الأعـضاء بـعد اعـتماد المجـلس الاعـلي فـي دورتـه 39 الـريـاض ديـسمبر 2018م لـكل مـن الـنظام الـعام الاسـترشـادي لـتمكين الأشـخاص ذوي الاعـاقـة بـدول المجـلس.

