وطن النهار

اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي حرص الوزارة على دعم الطلبة الموهوبين وتشجيعهم للمشاركة بالمسابقات المحلية والدولية لصقل مواهبهم وتطويرها ورفع اسم الكويت عاليا بالمحافل الدولية. وهنأ العازمي في بيان صحافي اول من أمس الطالبات الفائزات بمسابقة الأولمبياد الدولي للجيولوجيا المقامة في كوريا الجنوبية قائلا ان الطالب الكويتي يمتلك قدرات عقلية عالية تتيح له المنافسة على جميع الصعد والمستويات، معربا عن سعادته وفخره واعتزازه بما حققه الوفد الكويتي المشارك في المسابقة متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح. وأشاد العازمي بدور التوجيه الفني العام للعلوم على دعمهم وتشجيعهم وتدريبهم للطالبات المشاركات، متمنيا مزيدا من الإبداع والتميز لطلبة الكويت في تحقيق الانجازات العلمية المتميزة.

وكانت وزارة التربية أعلنت امس حصول الطالبات المشاركات في الأولمبياد المقام في الفترة من 26 أغسطس وحتى امس الثلاثاء على خمس ميداليات منها فضيتان وثلاث برونزيات، مشيرة الى انها شهدت «منافسات قوية أبدع خلالها الفريق الكويتي المشارك».