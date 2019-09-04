وطن النهار

أكدت رئيسة المجلس التنفيذي لبرنامج (بريق) للتفكير الايجابي والرفاهية النفسية المتكاملة الشيخة انتصار سالم العلي الصباح أمس الثلاثاء ان التقارير والنتائج الإحصائية الصادرة عن المدارس المشاركة في البرنامج اكدت نجاحه وقدرته الفائقة على الاستمرار والتطوير الايجابي.

وقالت الشيخة انتصار في كلمة لها على هامش حضورها جانبا من دورات (بريق) التدريبية المكثفة التي تستمر أربعة أيام أن عدد المشاركين فاق توقعاتها حيث يزيد عددهم عن 480 معلما ومعلمة.

واوضحت أنها لمست في المشاركين حرصهم على التدرب على كيفية نشر الإيجابية في المدارس اعتمادا على منهج علمي أثبت نجاحه الفائق.

وذكرت أن البرنامج يتطور عاما بعد عام ويتوسع «أكثر مما خططنا له ورغم ذلك فنحن نبذل أقصى جهودنا كإدارة حتى يلامس ما نقوم به السلك التدريسي بشكل أكبر ويلامس المدارس ويحفز الجميع ليكونوا جزءا من نجاحات (بريق)».

وأكدت انه يتم اعداد تقارير دورية تعتمد على الشفافية والوضوح مبينة أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الكويت في الجانب البحثي قريبا فيما يخص تأثير (بريق) الايجابي على التعليم والطلبة والمعلمين. وشددت على ان نجاح (بريق) «فاق توقعاتي بنسبة 500 في المئة بسبب هذا الحب الكبير للبرنامج من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور والجهات الداعمة والمشاركة».

