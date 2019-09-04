وطن النهار

باللهجة الخليجية «حياكم الله» استهل السفير الأميركي لدى البلاد لورنس سيلفرمان مؤتمره الصحافي صباح امس بمناسبة مغادرته البلاد معربا عن شكره العميق للصحافة الكويتية على تغطيتها لنشاطاته على مدى ثلاث سنوات مضت واشاد بالسنوات الثلاث التي قضاها بالكويت، واصفا اياها بأسرع سنوات حياته العملية، مشيرا الى حزنه لمغادرته معتبرا ان هذه التجربة كانت رائعة بالنسبة له ولزوجته.

وأشار سيلفرمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر اقامته الى عمق وتميز العلاقات الأميركية - الكويتية، مشيرا الى امكانية تطويرها او البناء عليها، لافتاً الى وجود مصالح ثنائية ما بين البلدين لها فوائد تعود بالنفع على الشعبين حيث اصبحت الدولتان اكثر أمناً وازدهارا.

وقال سيلفرمان ان بلاده تشجع مجتمع المال والاعمال وتدعم المبادرات الشبابية لتساعد الكويت على تنويع مصادر دخلها وخلق بيئة تجارية جاذبة وتقوية اقتصادها بشكل عام، مشيرا الى ان التحدي الاقتصادي هو التحدي الاكبر بالمنطقة، مشيرا في ذات الوقت الى ان هذا الامر دعا اليه سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

واثنى السفير على الدور الدبلوماسي الرائد للكويت بالمنطقة والذي يسهم في دعم امنها واستقرارها فضلاً عن الدور المميز للكويت على الصعيد الانساني والتبرعات السخية والمستوحاة من عقلية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الملقب بقائد العمل الانساني منوها الى ان الكويت والعالم سيحتفلان عما قريب بالذكرى الخامسة لمنح سموه لقب قائد العمل الانساني من قبل الامم المتحدة.

وشكر سيلفرمان الشعب الكويتي على حفاوته به وترحيبه به وبزوجته، موضحا ان الكويت تمتلك ثقافة الديوانية، منوها الى ان الجيل الجديد في الكويت حريص على هذه الثقافة من خلال حضور الشباب وبشكل كبير الى الدواوين ما يعزز ترسيخ هذه الثقافة في المجتمع الكويتي.

زيارة مهمة

وردا على سؤال حول زيارة سمو الامير للولايات المتحدة كشف سيلفرمان انه لن تكون هناك جلسات للحوار الاستراتيجي بين البلدين رسمية خلال زيارة سمو الامير الى واشنطن لكن سيكون هناك اجتماعات مع الرئيس الأميركي لبحث العلاقات الثنائية وابرز الملفات على الساحة الاقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك منوها الى ان سمو الامير كان قد زار واشنطن خلال السنوات الثلاثة الماضية 3 مرات حيث سيلتقي سموه بالرئيس ترامب في 12 سبتمبر الحالي، مؤكدا وجود مجالات عدة للتعاون بين البلدين.

وذكر ان مهمته في الكويت كانت تطوير هذه العلاقات الراسخة والجيدة وتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الامنية والتجارية والاستثمارية والاقتصاد والتعليم.

الأزمة الخليجية

وحول اذا كانت الازمة الخليجية ستكون حاضرة على جدول اعمال الزيارة اجاب سيلفرمان قائلا: طبعاً ستكون حاضرة، معرباً عن خيبة امل بلاده لاستمرار هذه الازمة، متوقعا ان الرئيس ترامب وسمو الامير سيبحثان افضل السبل لاستعادة وحدة مجلس التعاون وحل الازمة، مشيرا ان بلاده ساندت جهود سمو الأمير لحل الازمة حيث انها تدعم الحل الداخلي.

تحالف دولي

وردا على سؤال حول موضوع التحالف البحري وحماية طرق التجارة وما اذا كان هذا الامر محل مباحثات مع الجانب الكويتي قال السفير اننا في نقاش مستمر مع الجانب الكويتي لحماية الملاحة في المنطقة من خلال الاجتماعات العسكرية والدول جميعها تود ان ترى ضماناً للملاحة البحرية والتأكد من سلامتها لنقل البضائع مشيرا إلى وجود دعم من بعض الدول لهذا التحالف والبعض الدول الأخرى مازالت هناك محادثات مستمرة معهم ومن الضروري ان تكون هناك جهودا دولية لتحقيق هذا التحالف.

سفيرة جديدة

وعن وصول السفيرة الجديدة قال سيلفرمان انها تنتظر موافقة مجلس الشيوخ قبل ان تأتي لتسلم مهام عملها بالكويت منوها الى انه سيعود الى بلاده وليس لديه فكره عن الجديد بخصوصه مشيرا الى ان نائب السفير سيتولى تسيير المهام الى ان تصل السفيرة الجديدة.

الحوار مع إيران

وحول ما اذا كان هناك تغيير في السياسة الأميركية تجاه ايران بعد تصريح الرئيس ترامب حول إمكانية فتح حوار مع إيران دون شروط مسبقة اعاد السفير ما قالة الرئيس الأميركي ترامب من الاستعداد للجلوس وفتح محادثات دون شروط مسبقة مؤكدا انه من الضروري وجود تغير في السياسة الإيرانية وانشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة حيث ان هذه الانشطة الخبيثة مصدر قلق واستياء من جميع دول المنطقة والعالم مشيرا الى ان الصواريخ الباليستية الايرانية تشكل تهديدا لدول المنطقة.

ونوه الى ان دول جوار ايران طالبوا بايجاد حل للانشطة الايرانية المزعزعة للمنطقة وامنها، متمنيا ان تلتزم ايران بانشطتها النووية.

واشار الى ان الدول الأوروبية التي تعمل وسيطا حول البرنامج النووي الايراني بعد خروج الولايات المتحدة منه تبحث مع الجانب الايراني التزامها بالاتفاق، مشيرا الى ان بلاده لم تغير سياستها تجاه ايران.

وعن تقرير منظمة ( هيومن رايتس ووتش) حول حقوق الانسان في الكويت والبدون اوضح ان تقارير حقوق الانسان التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية سنويا واضحة وبها توصيات تفصيلية وليس لدي ما اضيفة الحوار الاستراتيجي.

الحوار الاستراتيجي

ولفت سيلفرمان إلى أنه خلال زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرسمية سيتم التوقيع على بعض الاتفاقيات التي مصدرها الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي انطلق عام 2016 وكان عدد الاتفاقيات 20 اتفاقية ومنذ انعقاد الحوار الثالث في مارس الماضي في الكويت كانت هناك 5 فرق عمل تعمل طول العالم لاعداد هذه الاتفاقيات من الجانبين مشيرا الى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي بومبيو الى الكويت مارس الماضي حيث وقعت اتفاقيات في مجال التعليم والاستثمار والتجارة والدفاع والجمارك والشؤون القنصلية.

القمة الخليجية

وعن الجديد في عقد القمة الخليجية - الأميركية لفت السفير إلى عدم وجود موعد محدد لانعقادها مع التأكيد على اهمية العلاقات بين الجانبين والتي لها الأولوية وتمت ترجمة ذلك في الزيارات التي يقوم بها قادة مجلس التعاون والوزراء منها زيارة امير قطر الشيخ تميم وزيارة وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان والزيارة المتوقعة لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد إلى أميركا، مشيرا إلى ان اول زيارة الرئيس ترامب كانت للعاصمة السعودية الرياض َهذا يدل على عمق واهمية العلاقات الأميركية - الخليجية.

الوضع في اليمن

وأعرب السفير الأميركي عن قلق بلاده للاوضاع في اليمن مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة ودعم المبعوث الأممي الخاص لليمن غريفت مشيرا إلى تواصل بلاده مع الرئيس اليمني وأعضاء التحالف العربي مثل السعودية والإمارات لايجاد حل لهذه الازمة

واكد ان الملف اليمني كان من اهم المواضيع التي نوقشت مع الجانب الكويتي في الفترة الماضية متوقعا طرح هذا الملف خلال زيارة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد إلى واشنطن مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، لافتاً كذلك إلى اهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن.

القضية الفلسطينية

وعن القضية الفلسطينية ومدى بحث تطوراتها مع المسؤولين في الكويت لفت سيلفرمان إلى وجود مناقشات بين البلدين حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهي مستمرة مع تناول الشق الاقتصادي في جلسات الحوار التي عقدت في البحرين مشيرا إلى أن الشق السياسي يعتمد على الجانب الاقتصادي أولا، لافتا إلى تقديم الافكار الجديدة حول هذا الصراع بعد الانتخابات الإسرائيلية، مؤكداً دعم بلاده لإعادة المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية لايجاد حل نهائي لهذا الصراع.

وتوقع ان تطرح هذه القضية ضمن اجندة مباحثات سمو الامير والرئيس ترامب.

وحول اعتراض بعض الدول على ما يسمى بصفقة القرن اوضح ان المفروض ان الاعتراض يعكس بعد معرفة الرؤية الأميركية التي لم تطرح بشكل رسمي بعد واوضح ان بلاده تود ان تتحدث مع الجانب الفلسطيني اذا رغب في ذلك حيث يعود الامر لهم.

العمالة المنزلية

وبشأن حقوق العمالة المنزلية ووضعها بالكويت اوضح سيلفر مان ان قضية الاتجار بالبشر من اهم القضايا التي تتابعها الادارة الأميركية عن كثب، مشيرا الى التطور الملحوظ في وضع العمالة المنزلية في الكويت هو ما انعكس على موقعها في التقرير السنوي لحقوق الانسان الذي يصدر عن الخارجية الأميركية، مشيرا ان التحسن الملحوظ يعود الى تطبيق القانون والملاحقات القضائية للمخالفين والمتورطين والاعلان عن ذلك بصورة واضحة كان بمثابة رادع للاخرين مع ضرورة تغيير العقلية في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة الملاحقة القضائية للاشخاص المتسببين في هذا الامر منوها الى ان القانون الكويتي واضح الا ان البعض لا يلتزم به.

واشار الى ان القانون الكويتي يمنع مسألة الاحتفاظ بجوازات السفر وتحديد مواعيد العمل مشيدا بمركز الايواء حيث قام بزيارة ميدانية له.

جهود فعالة

واعرب عن تقييمه لجهود الكويت في مجلس الامن ومبادرتها الفعالة موضحا ان وفدي البلدين يعملان عن قرب ويجمعهما تعاون مثمر في قضايا عدة مثل ايران واليمن وكوريا الشمالية ، مشيرا ان البلدين لم يتفقا دائما لكن الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية وانه امر طبيعي وان تعاونهما مهم للغاية وان البلدين مستمران في التعاون خلال الـ 4 اشهر المقبلة من عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الامن.

واكد ان العمل في مجلس الامن ليس بالامر السهل إذ أن الجانب الكويتي كسب مع الجانب الامريكي القدرة على تبادل الاراء على صياغة القوانين.

وبخصوص تفهم بلاده لعدم مشاركة الكويت في مؤتمر المنامة الخاص بالشق الاقتصادي لما يسمى بصفقة القرن قال كنت امل مشاركة الكويت ورشة البحرين للتعاون الاقتصادي حيث ان مشاركتهم في المؤتمر كانت ستصبح مفيدة.

شكوى العراق

وبخصوص شكوى العراق الكويت في مجلس الامن المتعلقة بالحدود البحرية اوضح ان على العراق ان يطور علاقته مع جيرانه خصوصا على الصعيد الاقتصادي، ان الكويت تسعى الى تحقيق هذا التقارب وهناك تجاوب عراقي مميز من خلال خطوة ارجاع ارشيف الكويت مؤخرا.

إنجازات

وأشار إلى ابرز الانجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث حيث قامت السفارة بتدريب 660 معلم لغة انجليزية بالاضافة الى 200 شخص من المتخصصين استفادوا من برامج التدريب المدعومة من وزارة الخارجية الأميركية وتدريب اكثر من 1000 عسكري خلال خمس سنوات الماضية وتدريب ما يزيد 350 من القانونيين الكويتيين على الملاحقات القضائية وتجفيف منابع الارهاب، مشيرا الى ان التعاون التعليمي الأكاديمي هي من أبرز مميزات التعاون الثنائي حيث أن هناك 12،300 طالب كويتي يدرس في أميركا.

وشدد على ان التعاون العسكري بين البلدين لا يتعلق فقط بتوفير المعدات لكنه يعنى كذلك رفع كفاءة القوات المسلحة الكويتية، موضحا انه بالرغم من تأكيد أميركا على التزامها بأمن الكويت وسلامة اراضيها الا انها مهمته جدا برفع جهوزية هذه القوات.

وكشف سيلفرمان في ختام المؤتمر الصحافي إلى ارتفاع اعداد السائحين الى أميركا 3.5 % عام 2018 مقارنة بعام 2017 حيث زار أميركا 62.658 الف زائر، اضافة الى اقرار مجلس الامة الكويتي قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة في يونيو الماضي واصدار اللائحة التنفيذية للقانون والذي سينعكس بشكل ايجابي على المناخ الاستثماري في الكويت.

