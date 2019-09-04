وطن النهار

تواصلت فعاليات حملة التبرع بالدم (22 ) لشهر محرم 1441 هـ لعام 2019 والتي تنظمها دار الزهراء لليوم الثالث بالتعاون مع بنك الدم الكويتي ضمن مجموعة من المراكز والحسينيات خلال العشر ايام الاولى من شهر محرم ، حيث حطت رحالها في حسينية اهل البيت مساء اول امس في منطقة الاحمدي وشهدت اقبالا كبيرا من المتبرعين من الرجال والنساء وبتنظيم ملحوظ وسهولة في اجراءات التبرع .

وقال القائم على حسينية اهل البيت عليهم السلام الحاج سلطان أسد : الحمد لله الاستعداد كبير هذا العام من الطرفين المنظمين بنك الدم وكوادرهم العاملة ومن الحسينيات والمراكز المشاركة في الحملة ، مشيرا الى ان هذا العام الوضع اختلف وتوسع اكثر بحيث يشمل التبرع الرجال والنساء كلا على حده .

وأضاف: المشاركة تزيد في كل عام من قبل المتبرعين وهو امر مدعاة فخر لهم حيث يشارك المحبون للامام الحسين عليه بقليل من الدم كتعبير عن الوفاء والشكر في مقابل ما اعطى الامام الحسين من تضحية كبيرة حيث ضحى بدمه وروحه واهله من اجل الحرية والكرامة ما يجعل المتبرعون يقبلون بحماس وقناعة على هذه الفعالية ويتبرعون بدمائهم، مضيفاً كذلك: نحن نأمل ان يزيد العدد في كل عام ويكون الاقبال اكثر وتتجدد هذه الحملة وبصورة اكبر واشمل في الاعوام القادمة، مشيرا الى ان الناس تتقبل فكرة المساهمة في مساعدة الاخرين باسم الحسين وتعتبرها نوع من التضحية ونشر لقيم الامام وثورته ومساهمة في انقاذ المرضى وارواح البشر من جميع الفئات دون النظر الى دين او طائفة او عرق معين وامتزاج للدماء دون تفرقة.

وتوجه أسد بالشكر الى وزارة الصحة وبنك الدم على جهودهم المبذولة وتسهيلاتهم للمتبرعين والتنظيم للحملة كل عام، والشكر الموصول لجريدة «النهار» لدعمها وتغطيتها الدائمة لهذه الفعاليات الهادفة.

